Moncho Fernández: "Tenemos armas suficientes para ganar a Burgos"

Santiago de Compostela, 28 Sep (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, considera que su equipo tiene "armas suficientes" para vencer este sábado al San Pablo Burgos, un rival del que destacó que mantiene el bloque que la pasada temporada le permitió lograr la permanencia en la liga Endesa.

"Técnica y tácticamente, los problemas de las lesiones y no haber podido entrenar juntos por las Ventanas FIBA, ha hecho que echemos de menos sesiones de trabajo, pero no significa que no lleguemos con las armas suficientes para sacar adelante el partido. Creo que tenemos argumentos técnicos y tácticos para hacerlo", declaró.

Sobre su rival, el técnico santiagués manifestó que su "gran mérito este año es que ha mantenido a una estrella como Thompson. Continúan seis jugadores del año pasado y han incorporado a cinco más y son de jugadores contrastados y de buen nivel".

"Siguen dando pasos adelante como club y si ya el año pasado fue increíble su puesta en escena tras un inicio difícil, este año creo que van a dar un paso adelante", pronosticó Fernández.

Para el entrenador del Obradoiro las claves del encuentro pasarán por "controlar" las pérdidas de balón y hacerse "fuerte" en el rebote para no conceder "segundas oportunidades" al rival.

"Ellos tienen unas armas y nosotros tenemos otras. Tendremos que prestar mucha atención a las batallas individuales, al rebote, la dureza, los bloqueos..." concluyó.