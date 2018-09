Valdeolmillos no quiere un "cruce de canastas" ante el Fuenlabrada

San Sebastián, 28 sep (EFE).- El entrenador del Delteco Gipuzkoa Basket, Sergio Valdeolmillos, no está interesado en "un cruce de canastas" contra el Fuenlabrada este domingo en el inicio de la ACB, consciente del potencial ofensivo madrileño, y apuesta por "estar fuertes atrás" para incrementar sus opciones de victoria.

"Es obligatorio que seamos sólidos en defensa porque ellos tienen un equipo de mucho talento", dijo este viernes el técnico, que confía en el apoyo del publico para tener un plus que permita derrotar a una de sus bestias negras en Illunbe, donde ha ganado seis de los diez partidos que ha jugado.

"El factor cancha a lo largo de la liga es vital, ahora tenemos la posibilidad de jugar un buen partido para empezar afianzándonos y espero el apoyo de la grada", confesó Valdeolmillos en su primera rueda de prensa previa a la competición ofrecida en Donostia.

El exentrenador de Estudiantes y técnico asistente en Baskonia la última temporada, tiene los problemas propios de una plantilla renovada, todavía no conjuntada y con alguna lesión en puestos importantes como el de pívot, en la que no podrá contar con el brasileño Vitor Faverani para este primer partido.

Valdeolmillos reconoció que su plantilla no está "al 100%" entre otras razones porque no ha podido entrenar a muchos efectivos por convocatorias con selecciones, lesiones o simplemente porque llegaron en las últimas semanas previas al arranque de la competición, aunque dice que eso no sirve de excusa para pelear por el triunfo el domingo.