El MoraBanc busca en Badalona recuperar la buena imagen pérdida en Estambul

Andorra la Vella, 4 oct (EFE).- El MoraBanc Andorra disputa este viernes (20.45 horas) en el Olímpico de Badalona el segundo partido de la Liga Endesa con la intención de recuperar la buena imagen mostrada en la primera jornada contra el UCAM Murcia y que perdió en Estambul contra el Galatasaray.



El equipo dirigido por Ibon Navarro se enfrenta al Divina Seguros Joventut, que debutará está temporada en la competición doméstica después de no poder jugar en Lugo contra el Cafés Candelas Breogán por problemas electrónicos con los marcadores.



Los andorranos, con la baja del lesionado David Walker, ya saben lo que significa ganar al conjunto badalonés está temporada ya que en las semifinales de la Liga Catalana se impusieron por 83-75 en Lérida. Eso sí, el partido de este viernes no tendrá nada que ver al del 8 de septiembre ya que los dos equipos lo jugaron con muchísimas ausencias.



"Tienen una plantilla muy buena con una mezcla de jugadores con experiencia y con jóvenes que llevan tiempo en la casa que conocen la filosofía. Su entrenador conoce bien está combinación y sus equipos tienen siempre un juego atractivo de ver con un juego alegre que les hace muy peligrosos. Creo que será una de las sorpresas de está primera vuelta", comentó el técnico vasco del BC MoraBanc, Ibon Navarro.



El Divina Seguros Joventut, no podrá disponer de su último fichaje Luke Harangody, pero se presenta delante de su afición con fichajes destacados como Marko Todorovic (ex Khimki) o el alero Shawn Dawson (ex Bnei Herzliya). Además consiguió la renovación del base argentino Nico Laprovittola.



"Me preocupa que esté será su primer partido oficial de la temporada y tendrán ese punto de querer competir y gustar a su afición. Espero que seamos inteligentes y leer esto mismo. El secreto será empezar con la misma intensidad que lo harán ellos", dijo Ibon Navarro.



Para este partido viajan a Badalona los once jugadores disponibles y también el jugador del segundo equipo, Hugo Bartolomé.