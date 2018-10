El derbi del morbo

Madrid, 6 oct (EFE).- El Montakit Fuenlabrada visita mañana (12.30 horas) la cancha de uno de sus rivales de la capital, el Movistar Estudiantes, en un derbi habitualmente plagado de rivalidad que en esta ocasión suma un plus de morbo, por el regreso del pívot brasileño Lucas Nogueira y la disputa por la Copa del Rey.

El conjunto fuenlabreño, que viene de ganar en la primera jornada al Delteco Gipuzkoa Basket (60-76) y de caer el jueves pasado en casa ante un acertadísimo Unicaja al que aguantó el tipo hasta el último cuarto (79-93), se presenta en el WiZink Center como un equipo aún en construcción.

El entrenador Agustí Julbe, debutante como técnico principal en la Liga Endesa, aún no ha podido contar con todos los jugadores de su plantilla por diferentes lesiones, y lo más probable es que tampoco pueda el domingo, ya que el escolta Marc García sigue lesionado y prácticamente no ha podido entrenarse con el grupo.

El alero congoleño Christian Eyenga, que tampoco ha debutado, se encuentra en una fase más avanzada de su recuperación de una lesión muscular, pero el técnico del Montakit avanzó tras el partido contra el Unicaja que no quieren forzar a un jugador que se destaca por su explosividad, lo cual entraña más riesgo en lesiones musculares.

Quien sí debutó, jugando 14 minutos en el Fernando Martín el pasado jueves (4 puntos, dos rebotes y un tapón) es uno de los seguros protagonistas del partido de mañana: el pívot brasileño Lucas 'Bebé' Nogueira.

El interior, formado en la cantera del Estudiantes desde categoría junior y emigrado a la NBA hace cuatro temporadas para jugar con Toronto Raptors, fue el bombazo del mercado de fichajes cuando el Fuenlabrada logró hacerse con sus servicios.

Una operación que recibió las protestas del Estudiantes, que aseguró contar con un documento que acreditaba que los derechos federativos del interior aún le pertenecían, algo que el Fuenlabrada negó con firmeza, en una rueda de prensa muy tensa de su presidente, José Quintana.

Finalmente, los trámites del jugador se completaron y pudo debutar el pasado jueves, pero no se espera que tenga un recibimiento precisamente amistoso en el WiZink Center. Aún no es una pieza clave en el Montakit por no estar al tope de físico, pero todo lo que haga será mirado con lupa por la 'Demencia'.

A la situación de Nogueira se une otro aspecto fundamental: la Copa del Rey que se disputará en el WiZink Center del 14 al 17 de febrero de 2019.

Los siete mejores equipos de la fase regular de la Liga Endesa tendrán acceso para este torneo, a los que se sumará otro equipo de la Comunidad de Madrid, una plaza que teóricamente se repartirán entre Estudiantes y Fuenlabrada, entendiendo que el Real Madrid estará muy probablemente entre los siete primeros.

Conocido esto, el duelo de mañana cobra especial importancia en el balance particular entre ambos equipos por estar en la cita copera, convirtiendo la victoria de mañana en un triunfo de valor doble para quien lo obtenga.

Los precedentes de las últimas tres temporadas son favorables al Fuenlabrada, que ha ganado en cinco de los seis enfrentamientos que han tenido los tres últimos cursos en ambas canchas. En esa serie, el Estudiantes solo ganó en su partido como local hace dos temporadas (86-74).

No obstante, el conjunto colegial viene de tener más tiempo de descanso, ya que su partido de la segunda jornada fue suspendido por la eliminatoria de la Liga de Campeones de la FIBA que tuvo que disputar el UCAM Murcia.