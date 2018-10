Laso: "El Darussafaka tiene mucho peligro"

Madrid, 10 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en calificar al Darussafaka turco, su primer rival en la Euroliga, como "un equipo con mucho peligro" y mostró su confianza en comenzar ganando habida cuenta de lo "importante que es".

"Empieza un nuevo reto, sabemos lo complicada que es la competición contra los mejores equipos de Europa. Es una competición que engancha mucho a la gente, pero ahora lo que más me preocupa es estar nosotros bien desde el principio. Nuestra idea es empezar lo mejor posible, máxime teniendo en cuenta lo importante que es ganar en casa", dijo Pablo Laso.

Pese a perder a Luka Doncic, hay quien opina que el Madrid puede tener este año mejor plantilla incluso que el año pasado.

"Comparar plantillas es muy difícil. En el lado malo perder a Luka Doncic, uno de los mejores de Europa, pensarías que estás peor, pero cada año he tenido la sensación de tener mejor plantilla. No me fijo mucho en plantillas, ni en la mía ni en la de los otros equipos. Hay mucha calidad en todos", observó.

Laso es de los que opinan que es más fácil jugar la Final a Cuatro que llegar a ella.

"Es cierto, es más difícil llegar a la Final a Cuatro que ganarla. En la Final con ganar dos partidos lo tienes hecho, pero para llegar tienes que ganar tres de playoff y 16 ó 17 para llegar a ese playoff", comentó.

Ni Santi Yusta, ni Trey Thompkins, ni Gustavo Ayón jugarán en el inicio de la competición.

"Santi es la primera semana que ha podido entrenar; Trey sigue con molestias y con Ayón las noticias son buenas respecto a la salud de sus padres y va a estar pronto de vuelta. El resto están todos bien", afirmó.

También comentó el técnico su decisión de tener dos bases para una temporada tan larga.

"Tengo a dos jugadores que están entre los mejores de Europa en su posición, Melvin (Pantzar, el jugador de la cantera) va a ser importante a lo largo de la temporada. Luego están Fabien (Causeur), Klemen (Prepelic) y Rudy (Fernández) que pueden echarnos una mano en cualquier momento. Espero no tener los problemas de la temporada pasada", subrayó.

"El Darussafaka ha cambiado mucho en estos dos años, es un equipo nuevo", advirtió. "Ray McCallumm es un jugador fundamental sobre el que gira mucho el juego, le conocemos de Málaga y está (Jon) Diebler que es un tirador puro, luego tienen a (Stanton) Kidd, (Jeremy) Evans, Michael Eric, al letón Zanis Peiners, que puede ser una de las sorpresas de la Liga".

"Es pronto para valorarlo pero lo que tengo claro es que tienen mucho peligro. Para nosotros va a ser un test complicado y difícil. No le infravaloramos, tiene mucha calidad en todos los puestos", añadió.

El entrenador del Madrid también habló de la influencia de Edy Tavares en el juego.

"Es un jugador diferente, no sé si cambia los partidos para bien o para mal. Se ha adaptado perfectamente a lo que puede dar al equipo y tiene un gran margen de mejora", apuntó.

Y del capitán Felipe Reyes: "Felipe ya no sorprende a nadie. No creo que nadie haga mejores estadísticas por minuto que él. Siempre aporta cosas positivas. Hay que cuidarlo, porque igual ya no puede jugar 30 minutos por partido", finalizó Pablo Laso.