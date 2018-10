Laso: "A Luka Doncic le irá bien en la NBA, tiene estrella"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, habló de su exjugador el esloveno Luka Doncic, ante su inminente estreno en la NBA con los Dallas Mavericks, y no dudó en afirmar que "le irá bien, es un chico que tiene estrella".

"Con Luka tengo la sensación de que siempre le va a ir bien, es un chico que tiene estrella; pasan las cosas para que le vaya bien. Desde que salió al campo y metió un triple desde la esquina", dijo Laso.

"Tengo mucha confianza, no por esta estrella, sino porque es un gran jugador. Creo que ha caído en una franquicia que le va a venir muy bien para crecer, por historia, por entrenador, por el hecho de la confianza que han mostrado en él. Y desearle la mayor de las suertes en una competición completamente diferente a la que ha jugado. Es listo y se va a adaptar. Desearle suerte y como dice alguno de mi equipo, justicia", añadió.

Lo que si aseguró el entrenador del Real Madrid es que no trasnochará a propósito para ver jugar a Doncic. "No voy a trasnochar. Lo que pasa es que duermo poco y seguro que voy a ver partidos, pero preferiría dormir. No es mi idea trasnochar para ver partidos", finalizó Pablo Laso.