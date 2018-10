Juárez: "Jugar en Vitoria es un reto y al UCAM CB le van los retos"

Murcia, 19 oct (EFE).- Javier Juárez, entrenador del UCAM Club Baloncesto Murcia, ha hablado mucho de "motivación" y "ganas" antes de visitar al Kirolbet Baskonia en la Liga Endesa, un encuentro que considera "un reto" y ha añadido que al equipo que dirige "le van los retos".

El técnico grana ha comparecido hoy en rueda de prensa a dos días del partido programado para el domingo a las cinco de la tarde en el Buesa Arena de la capital alavesa, el cual afrontará el cuadro universitario tras enlazar tres triunfos, dos en la Liga de Campeones y uno en la competición liguera.

"Jugar en Vitoria nunca llega en un buen momento, pero nos hace una ilusión tremenda enfrentarnos a los mejores y el Baskonia es uno de ellos. Conseguir victorias siempre le da confianza a un equipo y es algo que hace que los jugadores se suelten para dar su mejor nivel. Llegar con tres victorias es lo mejor que nos puede pasar para afrontar este reto", ha apuntado.

El turolense ha recurrido a lo emocional como arma a utilizar por parte de su equipo.

"En el deporte la motivación es el motor para tener más activada la concentración y ante un rival con el potencial que tiene el Baskonia hay que estar muy concentrados. Veo al equipo con muchas ganas y siempre motiva jugar en el Buesa Arena", ha declarado.

Con respecto a lo que deben hacer para vencer, Juárez ha indicado lo siguiente: "Tenemos que conseguir que ellos hagan un mal partido, pues de lo contrario nuestras opciones de ganar serán inexistentes. Debemos hacer eso, desarticular las opciones defensivas y ofensivas de uno de los grandes equipos de Europa, y estar nosotros a buen nivel. Es un reto pero a nosotros nos van los retos y lo vamos a intentar, eso seguro".

Para este choque en principio iba a causar baja el alero dominicano Sadiel Rojas, lesionado en el codo izquierdo. El martes se anunció que estará diez días en el dique seco, pero el capitán ya ha afirmado que espera competir pasado mañana.

"No ha podido entrenar hasta ahora y lo mejor es que descanse, pero todos conocemos a Sadiel y no me veo con fuerzas para impedirle que viaje. Es el espíritu de este equipo y quiere probarse y jugar y para la plantilla es importante que esté con nosotros", ha manifestado su entrenador.