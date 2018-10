Luis Casimiro: "El rival nos debe motivar, va invicto"

Málaga, 22 oct (EFE).- El técnico del Unicaja, Luis Casimiro, afirmó este lunes que el Unics Kazán, rival mañana en la cuarta jornada del grupo D de la Eurocopa (20:45 horas), les debe motivar porque va invicto y destacó que los rusos demuestran su potencial económico "con la contratación de jugadores importantes".

En rueda de prensa, el entrenador manchego indicó sobre los rusos que "juegan bien y no pierden en la Eurocopa", ya que "han ganado al Lokomotiv en el último partido jugando muy bien" y tienen "mucho potencial y muy buenos jugadores".

"Por el estilo de juego no se parece a nosotros. Tienen diversidad, no sólo un foco de anotación con jugadores como McCollum, Smith, Morgan, que es el máximo anotador de la competición", afirmó Luis Casimiro, quien dijo que "hay mucha peligrosidad en muchas zonas" y pueden "repartir puntos y no saber de dónde te vienen".

Sobre la Eurocopa, precisó que le demuestra que es "larga" y que hacerse fuertes en casa "es importantísimo".