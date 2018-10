91-68. Cómodo triunfo del Iberostar Tenerife frente al Fribourg Olympic

La Laguna (Tenerife), 23 oct (EFE).- El Iberostar Tenerife sigue sin conocer la derrota en la Liga de Campeones FIBA al derrotar este martes al Fribourg Olympic suizo (91-68), en un partido que dominó cuando quiso ante un rival que nunca supo frenar el juego local.



El equipo tinerfeño afrontó el partido con mucha tranquilidad y esperando, en el primer cuarto, los movimientos de un rival que no pudo contar con su jugador estrella Babacar Toure, lesionado.



Tras unos primeros minutos de igualdad y donde incluso el Friburgo se colocó por delante en el marcador (5-8), el Iberostar Tenerife empezó a marcar diferencias en el marcador, y para ello empezó con un parcial de 8-0 para colocar el electrónico en 13-8 para poco a poco ir aumentando distancia en el marcador sin excesivos esfuerzos.



El conjunto lagunero no forzó la máquina y su entrenador, Txus Vidorreta, movió mucho el banquillo, no solo intentando encontrar un quinteto que fuera más efectivo, así como dando cancha a los que en Liga tienen menos minutos. Todo ello vigilando el marcador e intentando que el rival no se acercara en el marcador.



Al descanso se llegó con un 43-30, una ventaja no muy amplia, pero tras lo visto antes del descanso parecía muy amplia para un Friburgo que no ofreció nada especial en su juego, quizás acciones aisladas de Gravet y Williamson.



Fue en el tercer cuarto cuando la diferencia se amplió hasta los 22 puntos para los canaristas. Una reacción visitante con un parcial de 0-9 (53-39) provocó un urgente tiempo muerto local para reorganizar a su equipo y volverlos a meter en el partido.



Fue suficiente porque de nuevo el Iberostar Tenerife se iría a los 21 puntos (66-45) que dejaba ya casi sentenciado el choque.



En los últimos diez minutos el combinado canario jugó sin presión ante la zona preparada por el conjunto zuizoi y el marcador siempre se mantuvo con claridad a favor de los tinerfeños.



Ficha técnica:



91: Iberostar Tenerife (21+22+25+23). San Miguel (2), McFadden (5), Beirán (6), Abromaitis (23), Iverson (4) -inicial-, Niang (12), Brussino (16), Bassas (-), Gillet (9), Saiz (8), Bonde (-) y Staiger (6).



68. Fribourg (14+16+15+23). Gravet (12), Roberson (9), Williamson (17), Timberlake (7), Natan Jurkovitz (4) -inicial-, Jaunin (3), Steimann (12), Madjan (2), Thomas Jurkovitz (2) y Madiamba (-).



Árbitros: Koslovskis (LET), Cmikiewicz (POL), Vojinovic (MONT).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, de Los Majuelos, ante 2.891 espectadores, según datos facilitados por el club.