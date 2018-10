Moncho Fernández: "Breogán tiene muy claro sus puntos fuertes ofensivos"

Santiago de Compostela, 25 oct (EFE).- Moncho Fernández, entrenador del Monbus Obradoiro, no se fía del recién ascendido Cafés Candelas Breogán, y auguró un derbi complicado este sábado en Lugo ante un rival que, a su juicio, "nunca" deja de luchar independientemente del resultado.

"Tendremos que hacer muy bien las cosas relacionadas con el baloncesto y ahí debe estar nuestro foco y nuestra atención. Creo que el Breogán tiene argumentos y armas suficientes para competir, disputar y ganar partidos en la Liga, como ya han hecho", señaló el técnico santiagués.

Fernández destacó que la "peligrosidad" de los equipos viene dada por la "calidad" de sus jugadores, y en este sentido recordó que en la plantilla del Obradoiro están Cvetkovic, Redivo, Kinsey, Brown o Jordan, entre otros.

"Hacen muchas cosas bien. Para empezar, no se despegan. No dejan de luchar. Me parece que es un equipo que pelea todo el tiempo. Tienen muy claro cuales son sus puntos fuertes ofensivos e intentan buscarlos en cada ocasión", advirtió.

Desde el punto de vista defensivo, señaló que también maneja "muchas opciones", por lo que sus jugadores necesitarán estar "muy bien" para llevarse el primer derbi de la temporada.

"Está muy bien trabajado y se puede ver en muchos detalles pequeñitos, como en las fintas mano a mano de los pívots, el 1x1, las puertas atrás? Todas esas cosas tan finas necesitan trabajo y el Breogán las tiene", concluyó.