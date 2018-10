Pesic: "Tenemos que jugar al límite para ganar al Darussafaka"

Barcelona, 25 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona Lassa, Svetislav Pesic, aseguró que para sumar este viernes (19.15 horas), la primera victoria a domicilio de la temporada en la Euroliga ante el Darussafaka turco, su equipo deberá "jugar al límite".

Antes de viajar a Estambul para jugar el encuentro de la cuarta jornada de la máxima competición europea, el entrenador serbio avisó de las virtudes de su próximo rival.

"El Darussafaka es un equipo muy competitivo, atlético, con seis americanos. Un equipo que juega muy bien y es muy competitivo. Tenemos que jugar al límite para ganar este partido", explicó.

Suma el Barcelona dos derrotas, todos ellas lejos del Palau Blaugrana, en los tres primeros partidos europeos, una estadística que, según Pesic, demuestra la dificultad de la competición.

"En la Euroliga, los equipos son muy competitivos y cada partido, tanto en casa como fuera, es un nuevo reto, especialmente para los equipos de la Liga Endesa. Es muy difícil porque nuestra liga es muy competitiva y jugamos muchos partidos", añadió.

Una de las novedades de la expedición azulgrana es la presencia de Adam Hanga, que ultima su puesta a punto después de la operación a la que fue sometido para resolver la lesión que padecía en la rodilla izquierda.

No obstante, Pesic no confirmó su participación para el partido de este viernes, pues el jugador magiar todavía no está al 100%.

"Hanga ha empezado a entrenar y cada día que pasa es muy importante para él, pero todavía no está preparado para dar el máximo. No nos podemos que arriesgar y la temporada es muy larga. Hanga jugará próximamente, pero todavía no sé cuándo", ahondó.