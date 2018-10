Duelo de Principados en la Eurocopa

Dos Principados se enfrentan este miércoles en la quinta jornada del grupo A de la Eurocopa ya que el BC MoraBanc Andoora visita a las 19.45 horas la pista del líder del grupo, el AS Mónaco.



Los andorranos, que acumulan cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa, quieren continuar buscando las mejores sensaciones para recuperar la confianza en su juego después de unos días con muchas dudas. A su vez, el AS Mónaco llega al partido después de ganar al Galatasaray en Estambul y perder contra el Elan Chalon.



El equipo dirigido por Ibon Navarro, que ocupa la cuarta posición con dos victorias y dos derrotas, se encuentra en una fase de buscar la mejora de su juego y de tener más equilibrio después de las cuatro derrotas consecutivas en la Liga Endesa.



El BC MoraBanc, aún con la baja del alero norteamericano David Walker, se encontrará a un rival que sólo ha perdido un partido de los cuatro disputados en la Eurocopa y fue contra el Estrella Roja de Belgrado.



Los monegascos, entrenados por el esloveno Saso Filipovski que sustituyó este verano al montenegrino Zvezdan Mitrovic, tienen un equipo bastante versátil dónde destaca el escolta ghanés con pasaporte francés, Billy Ouattara. También tiene jugadores que marcan diferencias como el base norteamericano, con pasaporte de Montenegro, Derek Needham que estuvo en la agenda del Bilbao Basket y el pívot bosnio de 2,11 Elmedin Kikanovic que forma pareja interior con el norteamericano, con pasaporte húngaro, Jarrod Jones que estuvo en la agenda de Joan Plaza para fichar por Unicaja Málaga.



"El AS Mónaco es uno de los mejores equipos del grupo A y de la Eurocopa, pero ganar este partido pasa por nosotros y mejorar las sensaciones, recuperar la chispa y esa falta de energía para estar más vivos hacía el final de los partidos", comentó el técnico del BC MoraBanc, Ibon Navarro, que no piensa más allá del AS Mónaco ya que el calendario en la Liga ACB es tremendamente complicado con la visita al WiZink Center para jugar contra el Real Madrid y después recibir Kirolbet Baskonia y Unicaja Málaga.



"No estoy preocupado. Sólo estoy preocupado con el partido contra el Mónaco", recalcó.



Ibon Navarro también analizó a su rival y habló de una de las claves del partido. "Mónaco siempre juega con pocas posesiones y el ritmo de partido va a ser uno de los aspectos más importantes en el partido. Tienen un nivel atlético muy alto".



Sobre el pesimismo que se respira después de las cuatro derrotas consecutivas aseguró: "A mí lo que me importa es si hay pesimismo dentro y no lo hay. Falta tiempo, recuperar sensaciones y el equipo está trabajando bien. Los partidos de la Eurocopa, dos de ellos, los hemos sacado bien, pero los problemas de baloncesto siguen siendo los mismos. Yo creo que ejecutamos más que jugamos".