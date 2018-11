Curro Segura: "Aunque no será definitivo, es un partido muy importante"

El actual técnico del Betis Energía Plus Curro Segura compareció este jueves ante los medios de comunicación para analizar la actualidad deportiva del equipo y su próximo compromiso el viernes en San Pablo ante el Bilbao Basket, a priori, uno de sus rivales directos para el ascenso a la máxima categoría.

"Es cierto que es un partido atractivo de jugar y de ver, el rival que tenemos enfrente, la situación en la que venimos... pero no creo que sea nada definitivo. Lo único importante es la victoria, la cual nos permitirá igualar a un rival directo", apuntó.

Y es que el Betis Energía Plus, tras encadenar tres victorias consecutivas y lograr su primer triunfo a domicilio (88-90 ante el CB Prat), espera seguir escalando puestos y asentarse definitivamente en la parte alta de la tabla: "En la liga regular todos los partidos valen lo mismo, por lo que no debemos tomar este como algo especial ni hacer valoraciones definitivas. Debemos seguir trabajando y confiando en llevarnos la victoria, no pensar ni en futuros ni en pasados compromisos".

Con respecto al rival que tendrán delante, considera que "son un grupo muy sólido, que no depende de ningún jugador para sacar los partidos adelante, ya que tiene una plantilla bastante amplia con multitud de recursos y soluciones: bases expertos, tiradores, jugadores muy fuertes, etc.". Por tanto, el entrenador granadino espera que sus pupilos "estén completamente concentrados y den todo sobre la cancha para lograr el triunfo" ante un adversario que solo tiene una derrota en su haber (6-1). También tuvo palabras de apoyo a su rival y compañero de profesión, Álex Mumbrú, al que considera "una estrella en Bilbao como jugador", y espera que su carrera en los banquillos sea tan exitosa como sobre el parqué.

Por último, analizó las carencias del equipo en estos últimos encuentros con la intención de mejorarlos para hacerlo lo mejor posible en una de las primeras pruebas de fuego de la temporada. "Defensivamente todavía no estamos todo lo bien que me gustaría, nos falta ser más fuertes en los rebotes para así impedir posesiones en contra, que en caso de que los controlemos, tendremos muchas más posibilidades de ganar. En cuanto a nuestro estado de forma, muchos jugadores aun están en 'pretemporada', por lo que encajar las piezas del puzzle es complicado a estas alturas. Confiamos en los que están ahora mismo y esperamos que los pívots poco a poco vayan entrando en dinámica y sumando al equipo", concluyó.