Maldonado: "Solo le pido al público que aplauda al equipo y me silbe a mí"

Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha pedido este viernes, día previo al encuentro de la Liga Endesa ante el Iberostar Tenerife, que los aficionados locales aplaudan al equipo porque necesita más que nunca el apoyo y que, si acaso, le silben a él.

Maldonado ha desmentido en rueda de prensa que esté desanimado tras los resultados negativos que está cosechando su conjunto, y entre risas ha dicho que él debe transmitir ánimo a sus jugadores y no a los periodistas.

"Yo podría venir aquí (a la sala de prensa) y decir que el partido va a ser la repera, pero solo pido a la afición que aplauda al equipo y que me silbe a mí. Quiero es que estén con el equipo a muerte, porque lo necesitamos. A mí me chocó oír silbidos en pretemporada cuando jugamos contra Tenerife, nuestro rival acérrimo", ha dicho.

El entrenador de Herbalife está convencido de que su conjunto lo "dará todo", pese a la presión que tiene encima.

"Intentaremos jugar lo mejor posible, y a partir de ahí, lo demás no debe distorsionarnos, porque al final nos afecta", ha señalado al tiempo que ha recomendado digerir la derrota de Euroliga de este jueves ante Anadolu Efes lo antes posible.

"Debemos afrontar el siguiente partido porque esto no para, y por eso me preocupa más cómo se recuperará el equipo físicamente, más que mentalmente. Será un encuentro difícil e intentaremos jugar como lo hicimos ayer, en general, mejorando algunas cosas", ha comentado.

El técnico del conjunto grancanario ha analizado la trayectoria de su conjunto en Euroliga, donde únicamente ha ganado al FC Barcelona.

"Llevamos solo una victoria, pero también hay que ver cómo se han producido las derrotas y cómo reacciona nuestro equipo. En Euroliga hemos competido en casa los tres partidos a un nivel muy bueno, y hemos ganado uno solo porque los rivales son muy buenos, y fuera hemos competido hasta donde hemos podido", ha señalado.

También ha reconocido que el rendimiento de su conjunto en la Liga Endesa no está siendo el deseado.

"No hemos sabido responder al nivel que exige esta competición, y mañana tendremos otra prueba, ante un Tenerife que es un rival más táctico y con más trampa, y que exigirá mucho desde el punto de vista de concentración", ha revelado.

De Iberostar ha destacado que está jugando muy bien en competición europea.

"Tenerife ya nos ganó dos partidos en pretemporada. Mañana tendremos un partido intenso y de nervios, en el que habrá que manejar la templanza, que será un aspecto muy importante, y en el que deberemos trabajar a tope", ha afirmado.

Además, también ha agradecido las palabras de apoyo hacia su persona del presidente de la entidad, Enrique Moreno, y del entrenador de Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta.

"Siempre es mejor que la gente te apoye, o que haga análisis razonados. Eso me reconforta, porque no solo hay que mirar los resultados. Hay que ver cómo la gente va creciendo a lo largo de la competición y cómo nos manejamos en una competición tan dura como la Euroliga", ha señalado.

El técnico también ha sido preguntado por la escasa afluencia de espectadores registrada anoche ante el Anadolu Efes.

"Seguramente sería mejor que viniesen al pabellón 8.000 personas, pero no me paro a analizar el número de gente que viene o no. Me conformaría con que mañana viniese mucho mas público que ante el Efes", dijo el técnico.

En cuanto a los aficionados que consideran que Maldonado es el único culpable de la mala marcha del equipo, ha indicado que él no va a cambiar la opinión de la gente.

"Puedo hablar en chino, pero los que crean que yo soy el culpable no van a pensar igual. Tengo que centrarme en el trabajo y en intentar mejorar nuestro juego", ha manifestado.

Por último, el técnico ha reiterado, como ya hizo recientemente, que cabe la posibilidad de "oxigenar" la plantilla con la contratación de algún refuerzo, ya que el club "está vivo" y pensando en cómo mejorar el plantel.