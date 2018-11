Vidorreta: "Tendremos nuestras opciones si jugamos al máximo nivel".

El técnico del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, dijo que el partido de este sábado contra el Herbalife Gran Canaria será "muy complicado", pero señaló que su equipo tendrá "opciones" de ganar si juega "al máximo nivel" y está "al cien por cien". "No hay que caer en el error de pensar de que como están en una mala racha de resultados y, además, terminaron un partido de la Euroliga este jueves a las once de la noche, contamos con una ventaja, sino que hay que recordar al Morabanc Andorra, que ganó en Madrid, perdió 110-80 en el Gran Canaria Arena", destacó este viernes en rueda de prensa.

Indicó que su equipo llega al partido "bien físicamente" y mostró su satisfacción de que Nico Richotti vaya completando entrenamientos "con muy buenas sensaciones", aunque todavía no podrá jugar, al menos hasta principio de diciembre.

El entrenador del Iberostar Tenerife lamentó que este derbi regional no se haya podido disputar el domingo, lo que hubiera beneficiado a los dos equipos, sobre todo al Gran Canaria, que solo ha tenido un día de recuperación. "No creo que haya momentos mejores o peores para enfrentarte a un equipo, vaya como vaya. Lo que sí creo es que el calendario va como va y este encuentro se tendría que haber disputado el domingo y no el sábado porque es escaso el tiempo de recuperación y eso le perjudica más al Gran Canaria", aseguró

Sobre el conjunto que prepara Salva Maldonado comentó: "Hemos jugado ya dos partidos contra ellos y aunque no han sido oficiales siempre ha habido un buen ambiente en las gradas". "Mis sensaciones es que nos vamos a enfrentar a un buen equipo, que tiene excelentes jugadores y con un altísimo nivel físico, que en las últimas semanas ha perdido con tres equipazos en la Euroliga, aunque es cierto que pienso que en la Liga podía haber estado más arriba", aseguró Vidorreta.

Analizando la plantilla, Vidorreta reiteró que "tienen mucho talento ofensivo y a nivel defensivo es uno de los conjuntos que más balones recupera y de los que más rebotea. Por lo tanto, el máximo respeto". "Creo que están teniendo mucha repercusión sus tres jugadores americanos exteriores, luego sus pívots son jugadores muy grandes, con gran despliegue físico y tanto Oliver como Rabaseda son jugadores extraordinarios y siempre rinden para el equipo y hacen un gran trabajo", subrayó. "Jugando fuera de casa y llegar a un final igualado es el objetivo y luego dependerá de cómo gestionen ellos y nosotros el tramo final", concluyó el técnico del Iberostar Tenerife.