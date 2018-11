El BC MoraBanc, a por su primera victoria de visitante

Andorra la Vella, 13 nov (EFE).- El Top-16 de la Eurocopa es el gran objetivo del BC MoraBanc Andorra que ya cosechado tres victorias como local en la competición europea, y que este miércoles buscarás el primer triunfo como visitante en la pista del Germani Brescia Leonessa.



Será el retorno a casa del escolta italiano Michele Vitali que también se enfrentará, nuevamente, contra su hermano Luca.



La máxima igualdad en el grupo A de la Eurocopa es la nota predominante y obliga al BC MoraBanc Andorra a ganar uno o dos partidos fuera de casa si quiere clasificarse para la siguiente ronda.



Los italianos, entrenados por Andrea Diana, ocupan la última posición del grupo A con dos victorias y cuatro derrotas y se encuentran empatados con el mismo balance con el Galatasaray Estambul. En la competición doméstica, la LEGA Basket, están en la 11ª posición con dos victorias y cuatro derrotas. En su último partido cedieron por 76 a 75 en la pista del Dolomiti Energia Trento, dónde juega un ex MoraBanc, Betinho Gomes.



Por su parte, el BC MoraBanc llega al partido contra los italianos con sus tres victorias consecutivas -dos de ellas contra el Real Madrid en el WiZink Center y contra el Kirolbet Baskonia en el Principado- y otra contra el Galatasaray Estambul.



"No estábamos haciendo las cosas tan mal, pero no ganábamos nuestros partidos y nos penalizaban mucho nuestros errores. Ahora somos nosotros que penalizamos los errores del rival y jugamos con un punto de alegría y confianza en nuestro juego", comentó Ibon Navarro.



El Germani Brescia Leonessa superó en el último partido de la Eurocopa al AS Mónaco por 80 a 86. En los italianos destaca el base norteamericano Bryon Allen que jugó en el Pinar Karsiyaka y también el alero ex NBA Jordan Hamilton, aunque no podrán contar con el pívot norteamericano Eric Mika.



"Todos los partidos van a ser importantes de aquí al final.Nadie tiene asegurada la clasificación para el Top-16 ya que el grupo es muy igualado. El Germani Brescia es un equipo que juega con un punto de más energía con el apoyo de su afición. Están en un buen momento ya que vienen de ganar al Ratiopharm Ulm y al Estrella Roja y continúan vivos en el grupo", sentenció Ibon Navarro.



El escolta italiano del BC MoraBanc se reencontrará con su antigua afición y volverá a enfrentarse a su hermano, Luca. "Se trata de un partido muy especial para mí ya que jugaré contra mi hermano y también contra un club que me trató como un hijo. El apoyo del público del Brescia es muy bonito para mi. Me emocionaré muchísimo seguro".