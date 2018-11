Maldonado: ´Me encuentro bien y convencidísimo de que llegarán las victorias´

Pasecniks: "Los jugadores somos los que perdemos partidos, no Maldonado"

Las Palmas de Gran Canaria, 15 nov (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Salva Maldonado, ha indicado que se encuentra "anímicamente bien y convencidísimo" de que llegarán las victorias de su conjunto, que se encuentra en una delicada situación en Liga Endesa y Euroliga.



Maldonado ha resaltado el gran nivel del Maccabi Tel Aviv en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la séptima jornada de la máxima competición continental.



"Maccabi llegó el martes y estará aquí hasta el domingo. Hay formas de preparar los partidos de esta competición -se ríe-, y luego estamos los que jugamos cada 42 horas. Llevamos cinco jornadas jugando a las cinco de la tarde, como los toros, pero es lo que hay. Ellos tienen un gran equipo, aunque les está costando conseguir resultados", ha señalado.



El técnico del conjunto insular ha afirmado que Maccabi tiene jugadores muy capaces, entre los que ha destacado a Scottie Wilbekin.



"Maccabi es un gran conjunto, con historial y prestigio. Es un equipo muy físico, que al igual que nosotros tiene una sola victoria, y por ello no les gustará verse ahí abajo. Son un equipo de otro nivel, y mañana podrían tener un buen día", ha revelado.



Maldonado ha asegurado sobre los pitidos que padeció por parte de la afición grancanaria tras el partido ante Anadolu Efes que cada aficionado puede hacer lo que considere.



"Yo voy a concentrarme en ayudar al máximo al equipo para conseguir victorias. No voy a entrar en el tema de si estoy preocupado o no por los silbidos, sino en concentrarme en el equipo, en el juego y en los jugadores", ha asegurado.



Sobre el fichaje de Nikola Radicevic, base serbio que regresa esta temporada al Herbalife tras militar durante parte de la pasada campaña en el equipo, ha afirmado que "ayudará y dará aire y energía al conjunto".



"Necesitamos gente sana, que pueda ayudarnos y rotar con otros compañeros en momentos malos. Estoy contento con su incorporación, aunque no jugará mañana, porque es muy prematuro. Por otra parte, el club me ha dicho que de momento no se podrán producir más incorporaciones", ha indicado.



De cara al encuentro de mañana, Fischer podrá actuar, mientras que Pasecniks está entre algodones



"Pasecniks tiene un problemilla en una pierna, tras un resbalón en el entrenamiento de hoy debido al estado del parqué. Hemos recibido cartas (quejándose) de la Euroliga y de la ACB por este problema, que hay que arreglar, aunque no me compete a mí", ha dicho.



En cuanto a la situación del equipo, reiteró "Tengo el dolor de estómago que forma parte de mi profesión, pero estoy con ánimos de ayudar al equipo a conseguir victorias, y convencidísimo de que va a ser así".



Al respecto, ha comentado que su conjunto está "más tocado" que él mismo por las derrotas.



"A mí me afecta perder, por el estado de ánimo del equipo después de que los jugadores hagan un esfuerzo y no logren ganar. Eso produce desánimo, decepción y lloros de algunos jugadores, como ocurrió después del partido del otro día (ante Anadolu Efes), aunque estamos con ganas de tirar de esto hacia adelante", ha indicado.



Finalmente, el técnico ha descartado que vaya a cambiar su filosofía de juego en busca de intentar lograr triunfos.



"Si hablamos del tipo de juego a desarrollar, no vamos a cambiar. Sí intentaremos poner al equipo más a tono y que sea más constante, especialmente en la parte que menos nos funciona, que es la defensa, pero seguiremos con el estilo de juego con el que me identifico y que es el que le gusta a la gente, sobre todo cuando se gana", ha concluido.