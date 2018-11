Oumoul Thiam: "Soy una jugadora rápida y espero ayudar también en defensa"

Las Palmas de Gran Canaria, 15 nov (EFE).- La escolta y alero senegalesa Oumoul Thiam, que regresa esta temporada a las filas del Spar Gran Canaria, ha asegurado que se distingue por ser una jugadora rápida en las acciones ofensivas, y que espera ayudar también a su equipo en defensa.



"Estoy muy contenta de volver al Spar Gran Canaria, donde ya jugué hace dos años. La temporada pasada estuve actuando en Portugal, pero cuando Domingo Díaz (presidente) me dijo que si quería regresar este año no lo dudé", ha indicado en declaraciones realizadas a su club.



Thiam ha comentado que está disponible para jugar este mismo sábado en La Paterna ante el Magec Tías Contra la Violencia de Género lanzaroteño.



"Me he seguido preparando por mi cuenta después del disputar el Mundial de selecciones en Tenerife, y vamos a ver qué ocurre en este próximo encuentro", ha dicho.



La jugadora, que ha reconocido que no ha tenido apenas tiempo de hablar con sus nuevas compañeras del técnico Maikel López, aunque está convencida de que es un "buen entrenador" y que va a aprender de él, se ha definido como una baloncestista que corre bastante.



"Me gusta realizar un juego rápido y ya me estoy aprendiendo los sistemas de juego del Spar. Espero ayudar también en defensa y darlo todo en la cancha, y hacer lo que me pida mi entrenador. Ojalá que pueda ayudar a mi equipo a llegar muy lejos", ha deseado.



Oumoul Thiam ha afirmado igualmente que tiene una relación muy buena con sus dos compatriotas en el equipo.



"Con Diodio vengo jugando desde el 2013 en la selección de Senegal y también conozco muy bien a Fatou, con quien jugué un torneo en China hace dos años. Son dos chicas muy simpáticas, y ahora tengo el placer de estar con ellas aquí para defender al Spar", ha manifestado.