Las claves de un clásico con el liderato en juego

El primer clásico de la temporada entre Barcelona y Real Madrid enfrentará a los dos equipos más en forma de la Liga Endesa, con una sola derrota en ambos casos, por lo que el vencedor acabará la décima jornada como líder en solitario de la ACB. Estas serán alguna de las claves del choque que se disputará en el Palau Blaugrana el domingo a las 19.30 horas:

1.- Los efectos del duro calendario en ambas plantillas.

Ambos rivales arrastran un mes de noviembre cargado de partidos y afrontan una dura semana con doble compromiso europeo. Los dos jugarán en el Palau su quinto encuentro en diez días y habrá que ver de que manera les afecta de cara al clásico. El Barcelona llegará al partido estrella de la décima jornada tras visitar al Panathinaikos el miércoles y recibir el viernes al Armani Milán mientras que al Real Madrid le esperan el Herbalife Gran Canaria el martes en casa y el Olympiacos en Atenas el jueves.

2.- Los dos mejores ataques de la Liga, frente a frente.

El Real Madrid presenta el mejor ataque de la competición, con 837 puntos en nueve jornadas y una media de 93 por partido mientras que la plantilla que entrena Svetislav Pesic ocupa el segundo lugar con 811 puntos anotados y un promedio de 90,11 por jornada. Por contra, el Barcelona presenta mejores números en defensa, con 76,33 puntos recibidos por partido frente a los 78 que ha encajado en cada actuación el equipo de Pablo Laso.

3.- La eficacia desde el perímetro.

El Barcelona llega al clásico con los mejores porcentajes en lanzamientos triples de la Liga, con un 41,10 por ciento de acierto, mientras que su rival ocupa la tercera posición en la misma lista con una eficacia del 38,91 por ciento desde el perímetro.

4.- La duda de Sergio Llull.

Pablo Laso anunció este lunes que iban a parar "más días" por precaución al base menorquín, aunque no supo precisar cuántos, por un golpe en la rodilla en la zona donde se lesionó la temporada pasada. En caso de no llegar a tiempo para el Palau, será una sensible baja para los blancos, que dependerían en exceso de la dirección del argentino Facundo Campazzo, que se enfrentaría a bases de la talla del francés Thomas Heurtel o el canadiense Kevin Pangos.

5.- La lucha bajo aros entre Ante Tomic y Walter Tavares.

El croata, todo un veterano en estas lides, y el caboverdiano -máximo taponador de la Liga y tercero en rebotes- son sin duda dos de los pívots con más poder intimidatorio de la ACB. Quien se imponga en la pintura será decisivo para el resultado final, por lo que también será importante la aportación de hombres como los azulgranas Kevin Seraphin y Artem Pustovyi y de los blancos Felipe Reyes o Gustavo Ayón.