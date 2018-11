Pesic: "El equipo tiene ganas y, por esta razón, no tenemos un mal balance"

Pesic: "El equipo tiene ganas y, por esta razón, no tenemos un mal balance"

Barcelona, 22 nov (EFE).- Después de la derrota de este miércoles contra el Panathinaikos (76-70), el entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, aseguró que el equipo "tiene ganas" de vencer este viernes al AX Armani Exchange Olimpia Milán, una ambición que, según reconoció, ha sido clave para no tener "un mal balance" en la Euroliga.

"Ahora no analizamos mucho los partidos que ganamos o perdemos. Hemos jugado mucho partidos fuera de casa en las dos competiciones, pero pienso que el equipo está muy motivado y concentrado. Tiene ganas y, por esta razón, no tenemos un mal balance hasta el momento", reconoció el técnico serbio.

El Panathinaikos puso fin anoche a una racha de cinco victorias consecutivas del Barcelona en la competición europea y la dejó con un balance de 5 victorias y 3 derrotas. En el partido, Pesic echó de menos "más concentración en los momentos claves".

"Intentamos cambiar el ritmo de juego, pero en los dos primeros cuartos anotamos 25 puntos y eso no es suficiente para jugar bien. En la segunda parte hicimos 20 puntos más, pero en momentos decisivos no tuvimos una buena defensa. No supimos controlar el rebote ofensivo de Panathinaikos", analizó.

Contra el Milán, en el Palau Blaugrana, Pesic espera un encuentro totalmente distinto: "Es otro equipo, otro juego. Panathinaikos es más organizado, más táctico, con mucha influencia del entrenador. En el Milán, la influencia del entrenador es importante, pero de otra manera".

En el aspecto táctico, Pesic consideró que frenar a Micov y James, los principales peligros del conjunto italiano en ataque, será clave para conseguir la sexta victoria en la Euroliga.

"Juegan muy agresivos en ataque, con transiciones excelentes y con jugadas muy cortas. Tienen a uno de los mejores jugadores de Europa, como Micov, al que se suma James. Deberemos evitar que el balón pase por sus manos lo menos posible. Vamos a ver si mañana con nuestra defensa podemos eliminar la participación de estos jugadores", subrayó.

Por último, Pesic confirmó que el alero Adam Hanga estará su disposición después de que anoche se quedara sin jugar por unas molestias en la espalda.