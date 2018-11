La inspiración encestadora de Mirotic no tuvo recompensa

El ala-pívot Nikola Mirotic se reencontró con su mejor inspiración encestadora como titular de los Pelicans de Nueva Orleans, pero su aportación de 25 puntos no pudo evitar la derrota de su equipo, aunque sí fue el jugador español más destacado en la jornada de la NBA. Mirotic brilló en el juego ofensivo, pero los Pelicans no pudieron con la mejor labor de equipo que presentaron los Celtics de Boston que se impusieron a domicilio por 107-124. El exjugador del Real Madrid anotó 8 de 15 tiros de campo, incluidos 6 de 11 triples, y acertó 3-3 desde la línea de personal. Mirotic cumplió con cinco rebotes defensivos y le señalaron tres faltas personales.



Tampoco pudo disfrutar del triunfo el base Ricky Rubio, que además no tuvo su mejor inspiración encestadora, y los Jazz de Utah perdieron como locales por 88-121 ante los Pacers de Indiana. Rubio, en los 26 minutos que disputó, apenas aportó ocho puntos. El jugador de El Masnou anotó 2 de 8 tiros de campo, incluido un triple de cuatro intentos, y acertó 1-1 desde la línea de personal. Rubio estuvo mejor en la dirección del juego al repartir ocho asistencias, capturó tres rebotes, recuperó un balón y perdió tres.

Los Hornets de Charlotte lograron una importante victoria al imponerse por 110-107 a los Bucks de Milwaukee, pero la consiguieron sin la aportación del pívot español Willy Hernangómez, que se perdió el cuarto partido consecutivo sin tener minutos de acción. Después de haberse perdido los dos primeros por molestias en el tobillo derecho, en los dos últimos ha sido el entrenador de los Hornets, James Borrego, quien decidió su permanencia en el banquillo sin tener minutos de juego. Tampoco jugó el veterano pívot Pau Gasol, debido a molestias en el pie izquierdo, con los Spurs de San Antonio, que se impusieron por 107-108 ante los Bulls de Chicago. La prolongada ausencia de Gasol ya comienza a generar mayores interrogantes sobre el verdadero alcance de la lesión que sufre el internacional español.