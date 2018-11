Laso: "El CSKA mantiene la idea del año pasado con muy buenos tiradores"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aseguró que el CSKA "mantiene la idea del año pasado con buenos tiradores por fuera y pívots muy atléticos", asegurando que será una "prueba muy difícil" para su equipo el partido de este jueves ante los rusos.



"El CSKA es un equipo muy potente. El año pasado ganamos en Madrid, perdimos allí y ganamos la semifinal de la Final a Cuatro. Mantiene mucho la idea del año pasado con muy buenos anotadores por fuera, sobre todo Chacho, De Colo, Higgins y Clyburn. Tienen mucho escape en uno contra uno y generan mucho juego", dijo Laso.



"Luego tienen jugadores muy atléticos en las posiciones de '4', '5' y '3' con Kurbanov, con Hunter, con Hines. Es un equipo muy completo que tiene un estilo de juego muy definido. Juegan muy bien al baloncesto con grandes jugadores y será una prueba muy difícil", añadió.



El Madrid llega después de dos derrotas consecutivas, la primera vez que sucede esta temporada, ante Olympiacos en Atenas y el Barcelona en el Palau.



"Preocupado estoy siempre pero no por las derrotas o victorias. Me preocupa que el equipo pueda mejorar. Las derrotas, obviamente, llegan porque has hecho cosas mal. Han sido dos partidos difíciles en dos canchas difíciles en las que hemos entrado empatados al últimos cuarto y en los que no hemos sido capaces de hacer un buen baloncesto y llevarnos la victoria. Ya está. El año pasado a estas alturas ya habíamos perdido más partidos y eso tampoco significa nada", indicó Laso.



Real Madrid y CSKA Moscú son los dos mejores anotadores de la Euroliga.



"Es difícil pensar en qué va a ser lo decisivo en un partido en el que hay tantas armas ofensivas en los dos equipos. Los básicos como el rebote, el balance defensivo y no hacer perdidas igual son más clave que la defensa. Espero que seamos capaces de competir en las situaciones que son fundamentales para nosotros, rebote, no hacer perdidas, el uno contra uno, porque a partir de ahí generamos juego", explicó.



Sergio Llull seguirá siendo baja.



"Llull y Kus (Kuzmic) siguen fuera del equipo. Es algo que teníamos claro, que en estas dos semanas no entrarían. Al no tener partido el fin de semana confiamos que los dos estén con nosotros la semana que viene", informó el técnico.



Rudy Fernández también ha estado 'entre algodones'.



"Rudy vino bastante tocado de Atenas, el sábado entrenó con mucha precaución y el domingo no pudo jugar, jugó el primer tiempo pero poco. El lunes y martes no pudo entrenar porque tenía una sobrecarga, pero hoy ha entrenado bastante bien y confío que pueda estar con nosotros", comentó.



También se le preguntó al entrenador por Kyle Hines un pívot atípico por su corta estatura y su gran fortaleza.



"Hines es el espejo para todo el que quiera jugar de pívot y no mida 2,20 metros. Hines es más ancho que alto. Ha hecho una gran carrera en Europa en base al conocimiento del juego, a utilizar su fuerza física y ser capaz de bloquear bien. Tiene mucha envergadura y es buen defensor y pasador, hace muchas cosas bien para el equipo y hace un trabajo que no se valora lo suficiente pero que es muy importante", resaltó.



Sergio Rodríguez, 'Chacho', vuelve a Madrid.



"Chacho entre comillas es uno de los nuestros, nos ha dado muchas alegrías. El Palacio le dará una gran ovación y luego le apretará, seguro. El Chacho es uno de los jugadores reconocidos por el madridismo", apuntó.



El CSKA viene de perder en Montenegro ante el Buducnost.



"En Euroliga no me sorprenden las derrotas o las victorias de nadie. El CSKA fue ganando hasta por 18 puntos, pero el Buducnost ha tenido un acierto en el triple altísimo en las dos victorias que ha tenido y viendo el partido no me parece una sorpresa su victoria", finalizó Pablo Laso.