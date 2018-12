Vidorreta: Será importante salir bien, pero luego mantener bien esa salida

La Laguna (Tenerife), 7 dic (EFE).- El técnico del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, afirmó este viernes que ante el encuentro que el domingo jugarán contra el Barcelona ?será importante salir bien, pero luego hay que mantener bien esa buena salida?.



El técnico del conjunto tinerfeño recordó que el equipo catalán ?juega a un ritmo muy alto durante los cuarenta minutos y nosotros tenemos que ser capaces de mantener esa intensidad?.



El Iberostar Tenerife llega a este encuentro ante el Barcelona después de dos semanas complicadas debido a los compromisos internacionales de muchos de sus jugadores, así como por la lesión de otros. Por ello solo desde el martes han podido entrenar con un número adecuados de jugadores



?La semana pasada solo pudimos entrenar con tres jugadores del primer equipo. Nico, que a pesar de sus dolencias en el partido ante el Burgos pudo entrenar, Niang y Tim Abromaitis con lo que mucho no pudimos hacer?, dijo Vidorreta, quien añadió que ?a partir del lunes empezamos a recuperar jugadores. Primero fueron los tres internacionales españoles que empezaron a entrenar el martes, al igual que Ferrán Bassas que le dimos descanso por una molestias en la rodilla?.



Mads Bonde también se incorporó el martes, lo mismo que Brussino, mientras que Iverson se ejercitó ayer, después de solucionar unos asuntos burocráticos, pero el que aún no ha podido entrenar es Lucca Staiger, que sigue con molestias después del golpe que recibió en el partido ante el Burgos, aunque el técnico espera que pueda entrenar hoy.



Quien no estará en Barcelona será Pierre Gillet, lesionado en un partido con la selección de su país. ?No agrada nunca perder a un jugador y más aún cuando no se lesiona contigo. La lesión no parece grave pero le va a limitar durante cuatro semanas, donde no podrá entrenar ni jugar y veremos si a esa cuarta semana puede llegar?, se lamentó Vidorreta.



El preparador se lamentó también de todas estas incidencias y destacó que ?esto a mitad de una temporada es muy complejo y ahora, en estos entrenamientos, estamos intentando rearmarnos un poco y tener buen ritmo para tratar de competir contra el Barcelona que no ha parado de trabajar en estos días. Pero no solo para adquirir ritmo para este choque, sino para los que vienen porque esto ya no para?.



Volviendo al choque del domingo contra el Barcelona, Txus Vidorreta destacó que ?nos vamos a enfrentar a un rival muy duro, con un gran potencial y sabemos que tenemos que jugar a un excelente nivel si queremos competir contra ellos?.



?Es un equipo muy agresivo en defensa, con mucho físico, que roba muchos balones y jugadores especialistas en esta faceta. Juega con mucha intensidad durante los cuarenta minutos por lo tanto más que cuestiones tácticas lo que tenemos que hacer es competir al mismo nivel de intensidad?, reiteró.