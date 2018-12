Movistar Estudiantes, a cortar su mala racha con la visita del Burgos

Madrid, 8 dic (EFE).- El Movistar Estudiantes intentará aprovechar la visita del San Pablo Burgos al WiZink Center este domingo, para cortar la mala racha tras el parón de selecciones, en el que los colegiales aportaron a siete jugadores.

El equipo dirigido por Josep María Berrocal, al que regresa Goran Suton, pretende reencontrarse con la victoria frente a un conjunto burgalés que quiere ganar su primer partido como visitante.

Berrocal piensa que "el parón ha venido bien para coger energías", y celebra la recuperación de Goran Suton.

Para reencontrase con la victoria, piensa que "no hay más camino que mejorar la defensa".

"Recuperar a Goran Suton es muy importante", explicó, "ya que estábamos solo con tres pívots y te quedas corto tanto para el partido como para entrenar durante la semana. Este miércoles ya contaremos con Clavell y estamos viendo cuando vuelve Jankovic, que está en Serbia solucionando temas de visados. Espero que tengamos a todos pronto"..

El técnico estudiantil expresó su deseo de "jugar un buen partido en casa" y añadió: "El crecimiento que ha habido como equipo no ha sido suficiente para ganar partidos, como quedó claro en Canarias, hay que dar un paso más y tenemos hablado que es la defensa. No hay más caminos. Si ese no lo tenemos claro, vamos a sufrir. El domingo vamos a dar ese paso".

Con respecto al equipo rival, apuntó: "Burgos han ganado cuatro partidos en su campo, que es un campo con mucha presión, pero es que son un buen equipo y tras el parón creo que estarán preparados. Pero me importa sobre todo qué Estudiantes veremos, tener continuidad los 40 minutos de las cosas buenas que se han visto en momentos determinados. La energía que he visto en los entrenamientos esta semana ha sido muy positiva", afirmó.

El Estudiantes ocupa el puesto 16 de la Liga Endesa con un balance de 2 victorias y 7 derrotas, incluidas las de los cinco últimos partidos.