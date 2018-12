Perasovic: Los próximos partidos serán una gran prueba para ver nuestro estado

Vitoria, 11 dic (EFE).- El entrenador del Kirolbet Baskonia, Velimir Perasovic, ha explicado este martes que "los próximos partidos será una gran prueba" para ver el "estado real" del equipo y confirmar la mejora que percibe en su plantilla.

El conjunto azulgrana afronta ahora tres partidos consecutivos lejos del Fernando Buesa Arena (Maccabi, Tenerife y Gran Canaria) en nueve días, entre Euroliga y Liga Endesa, aunque el técnico croata ha indicado en rueda de prensa que "los jugadores tienen que pensar solo en el primer partido", mientras que ha apuntado que son los entrenadores los que preparan los partidos con más antelación.

Sobre el rival más inmediato, el Maccabi de Tel-Aviv, el balcánico ha destacado que "ha cambiado bastante su manera de jugar" tras la salida del entrenador croata Neven Spahija y la llegada del griego Ioannis Sfairopoulos.

"Tiene un juego muy parecido al que jugaba Olympiacos en los últimos años, muy físico, muy duro y con gente muy atlética", ha recordado el preparador baskonista, que ha señalado que "muchas veces juega con cuatro jugadores grandes", por lo que ha considerado que este duelo "va a ser una prueba física muy importante".

Velimir Perasovic ha reconocido tras el triunfo de su equipo ante el CSKA de Moscú que "ganar a un equipo importante" les da un plus, pero ha avisado de que "cada partido en un Euroliga es muy difícil, sobre todo fuera de casa".

"Muchas veces puedes estar bien y no ganar partidos porque no se trata solo de cómo estás tú, sino de cómo está el otro equipo", ha remarcado el de Split, que ha subrayado que les espera "un equipo eufórico después de dos victorias seguidas".

Perasovic se ha mostrado satisfecho por haber tenido "algo de tiempo para entrenar", pero ha opinado que "las competiciones son tan exigentes que hay que tener continuidad porque cada partido es importante".

"La respuesta física del equipo tiene que ser importante porque si no, no vamos a tener opciones, aunque hay otros aspectos del juego importantes como el acierto o la velocidad", ha expresado el técnico, que no ha dudado en afirmar que están "preparados para esta batalla".