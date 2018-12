Vene: "Soy un jugador de equipo que puedo actuar en varias posiciones"

Las Palmas de Gran Canaria, 15 dic (EFE).- El ala-pívot estonio, Siim-Sander Vene, ha asegurado en su presentación como nuevo integrante del Herbalife Gran Canaria que es un jugador de equipo que puede actuar en varias posiciones.

Vene, de 28 años y 203 centímetros, que ha militado también esta misma temporada en Liga Endesa en el Baxi Manresa y en el Montakit Fuenlabrada, ha sido presentado en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la entidad, Enrique Moreno, y el director deportivo, Berdi Pérez.

"Estoy en una buena forma física, porque el parón que he tenido entre ambos conjuntos no fue muy largo, y además pude jugar dos partidos con mi selección, y otros dos más con el Fuenlabrada, así que estoy muy bien físicamente", ha dicho en rueda de prensa.

Vene, que actuará con el dorsal número 9, piensa que puede aportar versatilidad a su nuevo equipo.

"No destaco por una o dos cosas. Creo que soy un jugador de equipo, que hago de todo un poco y que puedo ayudar y actuar en varias posiciones, dependiendo de lo que le haga falta al conjunto y al entrenador. Espero ayudar tanto de tres como de cuatro", ha asegurado.

El nuevo jugador del Herbalife tuvo ocasión de ver en acción a su nuevo conjunto, en el partido de Euroliga que ganó anoche al Buducnost.

"El equipo estuvo muy bien, tanto en ataque como en defensa, salvo en los últimos minutos, en los que se descentró un poco. El conjunto aún se está adaptando al nuevo entrenador, pero creo que se hizo lo que él quería", ha dicho.

Vene ha manifestado que está disponible para debutar mañana en Liga ante el Joventut.

"Aún no he entrenado con el equipo, y será el entrenador el que tome la decisión. El baloncesto no es un deporte individual, sino de conjunto, y se hará lo que se considere mejor para el grupo, aunque yo estoy en disposición de jugar", ha revelado.

El internacional estonio ha comentado que ya ha tenido ocasión de conocer a su nuevo técnico, el grancanario Víctor García.

"La noche en que llegué tuve una pequeña conversación con él. Nos estuvimos conociendo mutuamente y me adelantó el planteamiento ofensivo como defensivo que tiene para el equipo", ha indicado.

Por su parte, el presidente Moreno ha resaltado su convencimiento de que Vene será un jugador que ayudará mucho a su conjunto.

"Creemos que va a aportar oxígeno, piernas y rotación a nuestra plantilla, en la dura exigencia que tenemos esta temporada, al estar en dos competiciones, tales como la Liga Endesa y Euroliga", ha indicado.

El presidente del Herbalife ha negado que el alta de Vene -y quizás algún refuerzo más- trastoque los planes presupuestarios de la entidad que dirige.

"Nosotros tenemos un presupuesto en el que hay una partida abierta para las necesidades que puedan surgir durante la temporada, por lesiones o motivadas por los cambios que se precisen. La plantilla siempre está abierta a las necesidades del guión e intentamos no desviarnos del presupuesto que tenemos previsto", ha asegurado.

El director deportivo ha señalado que Vene tiene una dilatada experiencia, a pesar de su juventud (aunque cumplirá 29 años en 2019).

"Vene ya conoce la Euroliga y la Liga Endesa, porque este va a ser su tercer equipo en nuestra Liga en la presente temporada. Debido a las lesiones que tenemos, más la exigencia de la Liga y la Euroliga, creímos que era positivo incorporarlo", ha señalado.

Berdi Pérez ha desmentido que con la llegada de Víctor García como nuevo entrenador se haya abierto la mano para realizar nuevas contrataciones, algo que no ocurrió con el anterior técnico, Salva Maldonado.

"En ningún momento se le dijo al anterior técnico que la plantilla estaba cerrada (aunque Maldonado reclamó con insistencia refuerzos, en especial un pívot, que no llegaron, salvo en el caso de Radicevic cuando se conoció la prolongada lesión de Luke Nelson). El mercado de fichajes es muy oscilante y a veces hay jugadores disponibles y otras no", ha dicho.

Pérez ha revelado que no hay ninguna previsión de incorporar más jugadores, porque el club "está encantadísimo" con la plantilla que tiene.

"Si ocurre que se nos lesionan Hannah, Fischer, Nelson o Eulis Báez (como ha sucedido), en la medida que se pueda y nos deje el mercado intentaremos paliar ese déficit, aunque el club no tiene la ansiedad de buscar más jugadores en absoluto", ha afirmado.