El Morabanc, a recuperar sensaciones ante el líder para acabar segundo

Andorra la Vella, 17 dic (EFE).- Con la clasificación para el Top-16 de la Eurocopa cerrada, el BC MoraBanc, que acumula tres derrotas consecutivas después del parón por las Ventanas FIBA, espera recuperar sensaciones y acabar lo más arriba posible la fase de grupos con la visita del líder del grupo A, el AS Mónaco.

Los de Ibon Navarro pueden acabar segundos, terceros y cuartos, pero su objetivo no es otro que acabar segundos y para ello tienen que ganar, lo que les encuadraría en el grupo H con Unics Kazan y Cedevita Zagreb, curiosamente rivales del curso pasado en la primera fase de la Eurocopa.

El otro rival aún está por decidir ya que sería el cuarto del grupo C y en estos momentos es el Turk Telekom Ankara. Si el MoraBanc pierde este martes y Estrella Roja hace lo mismo en Estambul los andorranos también acabarán segundos.

El equipo del Principado, después de perder contra Valencia Basket, Ratiopharm Ulm y el Delteco GBC, colista de la Liga Endesa, quiere volver a reconciliarse con su afición con la visita del equipo monegasco, que fue el mejor del grupo A con 7 victorias y sólo dos derrotas.

Los andorranos no presentan ninguna baja y tienen claro su objetivo en un partido ante el Mónaco, volver a la senda del triunfo poniendo fin a la racha de resultados negativos.

"Lo importante es recuperar sensaciones y recibimos al AS Mónaco que no es un equipo cualquiera sino el mejor de nuestro grupo. No estará Gerald Robinson, ex Alba Berlín, pero si que estará Paul Lacombe y el escolta Sergiy Gladyr", dijo el técnico vasco del BC MoraBanc, Ibon Navarro.

"Iremos -avanzó el técnico- a ganar y a asegurar la segunda posición del grupo A. Es cierto que hemos perdido el hilo después de las Ventanas FIBA. A nivel de grupo hemos perdido dureza, química dentro de la pista y se trata de recuperar todo".

También habló Ibon Navarro de dónde estarán las claves para ganar al AS Mónaco: "Tenemos que hacer un partido largo y controlar a Jarrod Jones y sus exteriores que son muy físicos".

El entrenador tampoco quiere hacer cuentas ya que el segundo puesto es su principal objetivo: "Yo no contemplo un partido para perder y ser tercero y cuarto. Tampoco el club me ha dicho nada al respecto. Eso sí, prefiero tener rivales distintos a los que tengo en la ACB".

Si queda tercero. el equipo andorrano se enfrentaría a Unicaja Málaga y Valencia Basket en el grupo G y para eso tiene que perder mañana contra AS Mónaco y ganar Estrella Roja a Galatasaray.