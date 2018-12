Víctor García: ´Espero un partido de muchísimo nivel físico ante Baskonia´

Las Palmas de Gran Canaria, 17 dic (EFE).- El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Víctor García, aseguró que este martes espera un partido de "mucho nivel físico" ante el Baskonia, en la jornada 13 de la Euroliga, que se disputará en el Gran Canaria Arena.

García ha señalado este lunes en conferencia de prensa que su principal preocupación ahora es que su conjunto llegue lo más fresco posible a los encuentros.

"Nos hallamos en periodos de mucha exigencia con tantos encuentros seguidos y los entrenamientos son prácticamente de recuperación. Por ello intentamos buscamos mantener frescos a los jugadores, para que lleguen bien a los partidos", ha destacado.

El entrenador del Herbalife ha afirmado que la Liga Endesa es "tremendamente exigente" y que su equipo no está acostumbrado a jugar con tanta asiduidad y exigencia.

"Este fin de semana vimos la exigencia de la Liga Endesa en los partidos que perdieron Real Madrid, Barcelona y el propio Baskonia. Cualquier equipo te puede ganar en cualquier momento y para nosotros es nuevo lo de jugar tan seguido Liga y Euroliga y con tanta exigencia", ha reconocido.

García no ha querido pronunciarse sobre si este martes se producirá el debut del alero estonio Vene ni de si actuará Chris Evans, a quien dio descanso ante el Joventut y del que se rumorea que podría abandonar el equipo.

"Intentaremos ir viendo qué opción es la mejor para cada partido, porque son muchos minutos seguidos en las piernas, con viajes de por medio. Vene apenas ha tenido tiempo de entrenar, por lo que lo incorporaremos poco a poco, sabiendo que la exigencia de los encuentros es máxima", ha dicho.

En cuanto a Evans, ha asegurado que la situación que vive el alero norteamericano es de "absoluta normalidad".

"Ha habido partidos en los que hay jugadores que no han actuado y vienen a entrenar al día siguiente con normalidad, porque en una temporada tan dura, con 64 encuentros, hay que ir midiendo los esfuerzos", ha manifestado.

Sobre el rival de este martes, ha resaltado el tremendo potencial que atesora el Baskonia.

"Empezó mal en Euroliga y tiene mucha necesidad, porque no sé si está con la presión de organizar la Final Four en su casa. Baskonia es un equipo de primerísimo nivel que el pasado año estuvo disputando el 'play off' de la Euroliga", ha señalado.

El técnico del 'Granca' ha reconocido, por otra parte, que espera que su equipo tenga margen de mejora.

"A mí me gustaría tener más tiempo para trabajar cosas, pero debemos adaptarnos a lo que nos viene. Lo que sí espero es que tengamos margen de mejora como equipo, aunque lo que pase lo determinará el día a día y las lesiones", ha indicado.

Echando la vista atrás, ha negado que su antecesor, Salva Maldonado, fuese el culpable de que el equipo no llevase una buena trayectoria.

"Creo que son momentos de la temporada, aunque no me he parado a pensar en eso porque va todo muy rápido. Lo único que he intentado transmitir al equipo es que pensemos en el siguiente partido, porque si miras a largo plazo sientes angustia de lo que debemos afrontar", ha afirmado.

Sobre el encuentro de este martes, espera un duelo de "muchísimo nivel físico".

"Creo que habrá mucho contacto, así como acierto por parte de ellos, porque tienen jugadores de gran nivel. Baskonia viene de ganar a CSKA y en el campo del Maccabi, por lo que debemos estar preparados para, como mínimo, igualar ese nivel de energía, intensidad y esfuerzo con el que juega", ha subrayado.

Víctor García también ha realizado un llamamiento a la afición insular: "Para nosotros es fundamental el apoyo de la gente; los jugadores lo viven, porque el público les trasmite mucha energía. Nuestro público sabe mucho de baloncesto y cuándo tiene que animar. Tenemos que ir de la mano y hacer las cosas juntos, luchando cada partido y sin renunciar a ninguno".