Movistar Estudiantes quiere superar el muro de un "durísimo" Valencia

Madrid, 22 dic (EFE).- El Movistar Estudiantes, consciente de la dificultad del rival, buscará cerrar el domingo este 2018 en casa sumando una victoria ante el Valencia Basket, séptimo en la Liga Endesa, a las 12:30 horas, con el objetivo de acabar con la mala racha de los últimos cinco partidos - de los cuales sólo ganó uno- y mostrar su mejor versión ante un rival de máxima exigencia.

Los colegiales, en la frontera del descenso, tienen mucho que ganar ante el equipo de Jaume Ponsarnau, pues una victoria seguiría sin meterles en los dos últimos lugares y una derrota, incluso, podría llevarles a la posición de colista.

Solo puede exigirse darlo todo y crearle el máximo de dificultades al club valenciano, que viene de ganar cuatro de las últimas cinco jornadas.

Tanto Josep Maria Berrocal, técnico estudiantil, como sus jugadores, decimosextos en la clasificación de la Liga Endesa, son conscientes de la gran dificultad que supone el partido ante el Valencia, hace dos años campeón de liga y que además se juega su puesto para la Copa del Rey, que se celebrará en la capital madrileña entre el 14 y 17 de febrero, asegurando que todavía está "a tiempo de todo y de nada".

"Me centro en el día a día, el final de temporada nos pondrá en nuestro sitio. Estamos a tiempo de todo y a tiempo de nada, me centro en el partido del domingo. No es momento de analizar mucho más que ese partido", dijo durante la semana Berrocal.

En el apartado físico no hay ningún problema para Berrocal, que podrá contar con todos sus jugadores para la jornada 13, al vaciarse la enfermería, después de una buena semana de entrenamientos en la que sus jugadores "han recuperado nivel".

Los madrileños quieren comenzar a mejorar su clasificación y aunque el Valencia- que lleva 6 victorias seguidas entre la Liga Endesa y Eurocup- no es la mejor plaza para conseguirlo, una victoria el Palacio de deportes sería un revulsivo y una auténtica rampa de lanzamiento para conseguir sus objetivos.

Sobre el rival, el siempre exigente Valencia, Berrocal, señaló la dureza en general del equipo. "Parar a Dubljevic no es parar al Valencia, esto es un juego colectivo. Pensar eso sería equivocarse, Dubi es un grandísimo jugador pero Valencia es mucho más", apuntó.

Otro aspecto que puede lastrar al equipo estudiantil es la exigencia de su calendario, porque tras el Valencia Basket debe rendir visita al Morabanc Andorra, al UCAM Murcia y, después, llega el derbi madrileño como locales frente al Real Madrid.

"Está siendo temporada muy complicada, pero el equipo está bien, sabemos que nuestro problema es la defensa. Estamos bien de sensaciones para este partido. Me siento bien, la espalda está casi al 100%, creo que estoy en mi mejor momento de forma pero tengo que jugar mejor", apuntó el pívot croata Goran Suton.

En el histórico de partidos disputados entre ambos equipos (59 veces), este favorece a los valencianos, que gana por uno de diferencia (29-28) a los estudiantes.