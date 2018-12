Asier Garitano se despide por carta de la afición y desea suerte a Alguacil

San Sebastián, 28 dic (EFE).- Asier Garitano, hasta este miércoles entrenador de la Real Sociedad, se despidió hoy mediante una carta pública de la afición blanquiazul y le deseó suerte a su sucesor, Imanol Alguacil, que ya entrenó este viernes al equipo en Zubieta.

Garitano, en un breve texto que ha publicado el club donostiarra en sus redes sociales, apoyó a Alguacil deseándole "toda la suerte del mundo" para que lleve al equipo "lo más alto posible", en una situación complicada, con el descenso a cuatro puntos.

Los principales destinatarios de su carta han sido, sin embargo, los seguidores de la Real, a los que les ha agradecido "el cariño" que ha recibido durante los meses en los que ha ejercido en el banquillo txuri urdin.

"Allí donde me he cruzado con cada uno de vosotros he sentido un respeto y comportamiento hacia mi persona que me han hecho orgulloso de formar parte de este club", subrayó Garitano.

El extécnico de la Real Sociedad y también del Leganés fue destituido hace dos días tras una sucesión de malos resultados, cuatro derrotas seguidas, y abandona Anoeta con un balance de cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas y el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, eliminando al Celta, como su principal logro.