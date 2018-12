El Baxi Manresa, plagado de ausencias, se juega sus opciones coperas ante Iberostar Tenerife

El Baxi Manresa se juega sus posibilidades de entrar en la Copa del Rey en la pista del Iberostar Tenerife y con una plantilla bajo mínimos, debido a las lesiones y a la marcha de Alex Renfroe y de Justin Doellman.

Los de Joan Peñarroya tienen problemas en las posiciones interiores -Jordan Sakho lleva tres semanas lesionado- y que directamente no tenga ninguno de los dos bases de la plantilla, ya que el relevo de Renfroe, Jakis Gintvainis, también está lesionado.

Ante esta situación, el técnico de los manresanos se muestra muy preocupado: "Es una situación jodida y no recuerdo, yo como entrenador ni ningún equipo de la liga, una situación parecida".

El entrenador se lamenta por la tardanza en la llegada de sustitutos y explica que "llevan dos semanas" con una precariedad que el equipo ha ido salvando con victorias. "Ahora ya no sé qué palabra va por encima de precariedad".

Fiel a su estilo, promete "hacer todo lo posible para dar una buena imagen e intentar competir", pero Peñarroya reconoce que su mayor preocupación es "el nivel del día a día, no porque los jugadores no lo den todo, al contrario, si no porque nuestro nivel ha bajado mucho por la falta de efectivos" y avisa que el sobreesfuerzo de las últimas semanas "al final se paga".

El entrenador no cree que la ambición del club sea menor que a principio de temporada, pero ante la no llegada de nuevos jugadores explica que su realidad como profesional es que tiene que convencer a sus jugadores, cuando "en estos momentos estamos en unas condiciones muy lejos de los mínimos para competir en una liga como la nuestra".

Y se resigna: "Con lo que tenemos iremos a jugar". Ahora tiene ocho jugadores de la plantilla, el recién llegado Sima y los vinculados Efambé y Treviño, quienes serán los encargados de dar la cara ante el Iberostar Tenerife que, con una victoria menos que los catalanes, también está en plena batalla para conseguir billete para la Copa.

Peñarroya destaca del equipo canario que "tiene un juego bastante especial, es el que más utiliza el tiro de tres puntos". El técnico ve al Tenerife como "un equipo atípico en la competición" y destaca que tiene "una plantilla larga y una rotación completa". Algo que seguro, en este partido, no tendrá el Manresa.