91-87. El Baskonia se hunde en la prórroga

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- El Kirolbet Baskonia se hundió en la prórroga ante el Olympiacos y cayó este martes por 91-87 en un partido en el que fue por delante durante muchos minutos, pero no defendió bien el triple de Kostas Papanikolau que envió el duelo al tiempo extra.



Los baskonistas no pudieron rematar el gran esfuerzo realizado en una cancha complicada, pero no hicieron una falta personal para que los griegos no sumaran tres puntos, segundos antes de que se cumplieran los 40 minutos reglamentarios.



Kostas Papanikolau, con 31 puntos de valoración, y la pareja formada por Georgios Printezis y Zach Leday fueron los más destacados de un Olympiacos que no dejó de creer en la victoria.



El Baskonia jugó un partido muy serio, pero pecó de inexperiencia en la recta final a pesar de los buenas actuaciones de Vincent Poirier, Johannes Voigtmann, Luca Vildoza y Marcelinho Huertas.



El intercambio de canastas fue protagonista en los primeros minutos de un partido en el que las defensas tuvieron más problemas para asentarse.



Los pívots baskonistas tuvieron problemas para defender al griego Georgios Printezis, que fue el generador del juego local con puntos y asistencias para el poste heleno, que se aprovechó de la debilidad defensiva del alemán Johannes Voigtmann.



Por el otro lado, el francés Vincent Poirier fue el más activo. Aprovechó la ausencia de última hora del serbio Nikola Milutinov y sostuvo a su equipo en un primer cuarto igualado en el que los vascos se fueron por delante 20-22.



La ausencia de efectivos obligó a Velimir Perasovic a utilizar a Shavon Shields en el puesto de ala-pívot, mientras que los dos primeros triples baskonistas llegaron de forma consecutiva en el segundo acto, lo que permitió a los visitantes abrir un pequeño hueco.



Sin embargo, el Olympiacos cargó de faltas a su rival en este periodo y se apoyó en Nigel Williams-Goss para seguir los pasos al conjunto vasco, que mantuvo un gran porcentaje en tiros de dos puntos y bailó al ritmo que marcó Marcelinho Huertas.



La máxima diferencia del plantel vitoriano alcanzó los siete puntos, pero los locales consiguieron recortar hasta el 43-47 que reflejó el marcador al descanso.



El poste galo Vincent Poirier marcó distancias en ambas zonas a pesar de que el Olympiacos aumentó su agresividad defensiva en la reanudación, lo que le permitió empatar el marcador (55-53) gracias a los triples de Kostas Papanikolau y completar un parcial de 12-2.



La tercera falta del brasileño Marcelinho Huertas nubló la visión ofensiva del Kirolbet, pero los baskonistas despertaron a tiempo en la recta final del tercer capítulo y recuperaron el mando del partido con un 0-9 de parcial, 55-62.



Con Vassilis Spanoulis sin poder entrar en el partido, el Baskonia logró la máxima diferencia al inicio del último acto, nueve puntos, aunque Zach Leday, a través del rebote ofensivo, acercó al Olympiacos, 67-68, con un 10-2 de parcial.



Seis puntos seguidos del argentino Luca Vildoza dieron un respiro a los hombres de Velimir Perasovic, que perdieron a Vincent Poirier por faltas personales en el mejor momento de los interiores de David Blatt.



Un nuevo triple del base marplatense colocó el 73-77 a un minuto del final del tiempo reglamentario, pero los helenos recortaron y un afortunado triple de Kostas Papanikolau a tres segundos del final mandó el envite a la prórroga, 80-80.



El Olympiacos entró mejor en el tiempo extra y a los baskonistas les pesó demasiado el triple que empató el choque. El equipo vasco no tuvo claridad de ideas y sufrió un amargo desenlace.



- Ficha técnica:



91 - Olympiacos (20+23+12+25+11): Strelnieks (2), Mantzaris (-), Papanikolau (22), Printezis (19) y Bogris (4) -cinco inicial-, Williams-Goss (17), Spanoulis (4), Toupane (-), Timma (-), Vezenkov (-) y Leday (23).



87 - Kirolbet Baskonia (22+25+15+18+7): Huertas (17), Janning (8), Shields (3), Voigtmann (10) y Poirier (17) -cinco inicial-, Vildoza (19), Diop (-) y Hilliard (13).



Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Olegs Latisevs (Letonia) y Rain Peerandi (Estonia). Eliminaron por faltas al visitante Poirier (min. 37).



Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Euuroliga disputado en el Pabellón de la Paz y la Amistad de Atenas ante 7.000 espectadores.