Ponsarnau: "Nadie contaba con el Limoges, pero está en muy buena dinámica"

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia, advirtió la buena dinámica del Limoges CSP, al que este miércoles visitan en la segunda jornada de la segunda fase de la Eurocopa, y destacó su evolución en las últimas semanas a pesar de que inicialmente casi nadie contaba con este equipo. "Está en racha positiva y, desde la incorporación de Jordan Taylor, ha ganado casi todo menos el último partido. En Eurocopa, parecía que estaba fuera y ha conseguido clasificarse. Está en buena forma", explicó en declaraciones a los medios. "Creemos que van a mantener esta nueva dinámica y esperamos que la luzca contra el resto de equipos de grupo, pero nosotros vamos a intentar ganarles", añadió.

El entrenador explicó que el Limoges "tiene mucho jugador con puntos desde el tiro exterior", pero también que "sus 'cuatros' son muy buenos tiradores, además, tiene mucha potencia dentro". "A diferencia de los equipos franceses, juegan con mucha fuerza. Sabemos que nuestro esfuerzo a nivel físico va a tener que ser muy importante y vamos a tener que estar siempre pendientes de la capacidad de anotación desde el perímetro y de su juego de pintura, donde tendremos que estar muy físicos" recordó.

El entrenador catalán reconoció que el triunfo en la primera jornada ante el Unicaja les da confianza y cierto margen, aunque saben que conseguir una victoria a domicilio puede ser determinante. Ponsarnau analizó también el mal inicio de encuentro que tuvieron el domingo en la pista del Divina Seguros Joventut, algo que achacó en parte a la falta de costumbre de jugar por las mañanas. "Nuestra última dinámica es trabajar muy poco la máxima agresividad por las mañana. Los biorritmos no se acostumbran y de natural no nos salió. Vamos a tener que incorporar trabajos por la mañana para habituarnos y encontrar cosas de más estabilidad y consistencia para tener nuestro tiempo", apuntó. "Somos un equipo un poco diesel que necesita que todo se vaya encajando. Tenemos jugadores con los que nos gusta empezar pero que su valor no es tanto la intensidad como la solidez. Sabemos que tiene una solución relativa porque la característica del equipo no es empezar en tromba aunque queremos empezar mejor", reconoció.