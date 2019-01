Juárez acusa a Delía de "abandonar a sus compañeros siendo capitán"

Murcia, 10 ene (EFE).- El pívot argentino Marcos Delía, quien este miércoles dejó el UCAM para irse al Divina Seguros Joventut de Badalona, fue criticado por su ya exentrenador Javier Juárez, que le acusó de "abandonar a sus compañeros" en un "un acto de irresponsabilidad del que era capitán en este equipo".



El técnico grana se mostró muy duro con Delía tras el partido que el conjunto universitario ganó anoche por 94-90 después de dos prórrogas al Nizhny Novgorod ruso en la Liga de Campeones FIBA, torneo cuyo grupo A lidera el UCAM CB con un bagaje de nueve victorias y una sola derrota, lo que ya le ha permitido asegurar su presencia en los octavos de final.



"Mi experiencia con Marcos ha sido fantástica como jugador y como persona y tuvo siempre mi confianza y una vez que sale de aquí le deseo lo mejor, pero la demostración que ha hecho Sadiel, quien jugó el partido con fiebre e hizo un esfuerzo increíble, demostrando que es un capitán, contrasta con lo que ha hecho Marcos, quien también era capitán y no debía haber abandonado el equipo en un momento como este, cuando lo estamos pasando mal y sufriendo", señaló Juárez.



"No estuvimos al nivel que nos gustaría, pero dentro todos trabajamos para un bien común y me ha dolido especialmente la marcha de un jugador que llegó desde Argentina, que ha sido bien recibido durante dos años y medio en Murcia y aquí se ha podido hacer un nombre, cuando otros compañeros que no han tenido tanta confianza por mi parte se han partido el pecho", ha añadido.



"Marcos se va a un club histórico como el Joventut, pero no a un equipo que juegue en competición europea y ni siquiera a ganar más dinero", agregó.



"Todos cometemos errores, pero me gustaría que no volviera a cometer un error como este, abandonando a sus compañeros siendo capitán", aseveró.



"La responsabilidad de la capitanía le debía haber hecho actuar de otra manera y es un chaval excelente, que creo que ha sido mal asesorado, y debía estar aquí esta semana ayudándonos. Hemos perdido a un gran jugador y a una gran persona en el vestuario", insistió.



La salida de Delía propiciará que venga otro jugador para ocupar su puesto -se habla del alero montenegrino Dino Radoncic, del Real Madrid y que ha estado cedido en el San Pablo Burgos- y es posible que haya más incorporaciones.



Al respecto Juárez dijo que le gustaría que vinieran jugadores comprometidos y que quisieran jugar en el UCAM. "Pero si no viene nadie, iremos con todo con los que están aquí".



En la Liga Endesa el UCAM CB ha perdido sus cuatro últimos encuentros, lo que ha hecho que el entrenador haya sido cuestionado.



"Con las derrotas pierdes confianza y espero que haber ganado este encuentro nos la dé para afrontar el partido del domingo frente al Iberostar Tenerife en la Liga", indicó.