Marc gana el duelo a Pau y rompe la racha perdedora de Grizzlies; regresa Mirotic

Esta vez los hermanos Marc y Pau Gasol si pudieron protagonizar un nuevo duelo después que los Grizzlies de Memphis recibieron en su campo del FedExForum a los Spurs de San Antonio a los que vencieron por 96-86 y rompieron racha de seis derrotas consecutivas.

La gran labor de Marc, fue el líder indiscutible de los Grizzlies en todas las facetas del juego, tras aportar un doble-doble de 26 puntos y 14 rebotes, hizo posible que el equipo de Memphis se reencontrase con el triunfo. El mediano de los hermanos Gasol disputó 37 minutos en los que anotó 9 de 16 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, y anotó 5 de 7 desde la línea de personal. El jugador franquicia de los Grizzlies impuso su presencia dentro de la pintura al capturar 13 rebotes defensivos, mientras que dio tres asistencias, recuperó un balón y puso un tapón.

Pau disfrutó de 20 minutos como reserva de los Spurs, el mayor tiempo que ha estado en la pista desde que volvió recuperado de la fractura de estrés que sufrió en el pie izquierdo, y consiguió siete puntos, además de capturar 12 rebotes --11 defensivos--, que lo dejaron como el líder del equipo en esa faceta del juego. El mayor de los hermanos Gasol también dio una asistencia, y tuvo una perdida de balón, sin que al final no pudiese con la inspiración y eficacia de Marc, que fue la gran figura del partido y el jugador español más destacado de la jornada.

Marc, que no había tenido su mejor labor en los partidos anteriores, especialmente en el apartado ofensivo, se reencontró con su buen toque de muñeca e hizo la diferencia. Lo mismo que la presencia del ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, que volvió con los Pelicans de Nueva Orleans tras perderse 12 partidos por lesión, se hizo sentir de inmediato en el ataque de su equipo que venció por paliza de 140-124 a los Cavaliers de Cleveland. Mirotic, que no había jugado desde el pasado 10 de diciembre cuando lo hizo contra los Celtics de Boston y sufrió un esguince en el tobillo derecho, jugó 22 minutos como reserva y brilló con 17 tantos. El exjugador del Real Madrid mostró su eficacia encestadora al anotar 6 de 11 tiros de campo, incluidos 4 de 7 triples, y acertó 1 de 3 desde la línea de personal. Mirotic también tuvo presencia dentro del juego interior al capturar cuatro rebotes, incluidos tres defensivos, dio una asistencia y perdió un balón. "Todo ha sido positivo", comentó Mirotic tras superar la lesión. "Me he encontrado bien en el campo, tuve buen toque de muñeca, ayudé al equipo a conseguir la victoria y eso es lo más importante".

Algo que no pudo hacer el veterano base José Manuel Calderón que llegó con su equipo de los Pistons de Detroit al Staples Center y no pudo evitar la derrota por 113-100 frente a Los Angeles Lakers. Calderón disputó 13 minutos como reserva en los que aportó dos puntos tras anotar 1 de 3 tiros de campo, falló un intento de triple, y no fue a la línea de personal. El jugador de Villanueva de la Serena tampoco pudo brillar en la dirección del ataque cuando estuvo en el campo al dar sólo una asistencia y le señalaron una falta.

Los Jazz de Utah jugaron su segundo partido de la temporada sin la participación del base titular, el español Ricky Rubio, lesionado, y ganaron por 106-93 a los Magic de Orlando. Rubio, que sólo se había perdido un partido en lo que va de temporada con los Jazz, ahora tendrá que estar de baja al menos por una semana mientras se recupera de un tirón de los isquiotibiales de la pierna derecha que sufrió el pasado lunes durante el partido que su equipo disputó ante los Bucks de Milwaukee.