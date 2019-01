Antonio Martín: ´Entre todos estamos provocando una sobrecarga de partidos´

Madrid, 11 ene (EFE).- El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, reconoció en una entrevista a EFE que entre todas las competiciones están "provocando una sobrecarga de partidos", perjudicial para los jugadores y para el público, que está dando "señales" que la ACB quiere escuchar.



Antonio Martín (Madrid, 1966), exjugador del Estudiantes y el Real Madrid e internacional español entre 1982 y 1995, es presidente de la ACB desde julio de 2018, cargo que gestiona con determinación e innovadores planes de presente y futuro para la que es considerada como la mejor liga nacional del continente europeo.



Justo después de firmar el cuarto convenio colectivo con el sindicato de jugadores ABP en un nuevo clima positivo de diálogo y relaciones tanto con los jugadores como con la Federación Española de Baloncesto, Martín repasó durante una entrevista en la sede central de la Agencia EFE en Madrid los retos de la ACB, que bajo su punto de vista debe enfocarse en los jugadores y el público.



"La realidad es que la carga de partidos está siendo muy grande , entre todos estamos provocando una sobrecarga de partidos que no sé si tiene mucho sentido, tanto para ellos como para nuestro cliente final, que es el mismo para la ACB, la ABP o la Euroliga: el público", señaló Martín.



"Tenemos la sensación de que el público está mandando señales, estamos obligados a escucharlas, y una de ellas es que consumimos hasta aquí, no mucho más, porque la oferta de entretenimiento es muy amplia. No sé si la historia está en ofrecer más cantidad, o en hacerlo de otra manera", añadió el presidente de la ACB.



Para el dirigente de la asociación de clubes, casos como que la NBA esté empezando a comercializar de forma separada los últimos cuartos de los partidos tienen que hacer reflexionar a las competiciones, en especial al atender al espectador de entre 16 y 35 años, una franja de edad a la que se ha "dado la espalda".



En este sentido, preguntado por el incremento de clubes y partidos de la Euroliga, señaló que cada uno "entiende sus intereses de una forma" pero que bajo su punto de vista primero hay que "velar por los espectadores".



Respecto a las 'ventanas' clasificatorias de la FIBA, que han incluido partidos de selecciones durante el año a las que no han ido los jugadores de NBA y Euroliga, Martín opinó que uno de los argumentos al iniciar ese sistema era descargar el calendario de los jugadores y eso "no ha sido así y está trayendo problemas", algo que, recordó, no solo es culpa de la federación internacional.



"Estamos orgullosos de que los jugadores participen con los equipos nacionales, pero vamos a respetar unos calendarios, porque si no estamos confundiendo a los espectadores y a los jugadores los estamos cansando. No se está mirando a los más importantes: los consumidores y los que hacen el espectáculo", argumentó.



Antonio Martín no cree que la actual Liga Endesa esté fracturada entre los equipos de cabeza y el resto, ya que aseguró que es "el año en que menos está pasando eso" y añadió que, aunque "no todos pueden estar arriba" lo importante es que cada uno tenga "su identidad propia", y que casos como las derrotas del Real Madrid en Lugo ante el Breogán o ante el Estudiantes son "sanísimas".



"Las situaciones entre David y Goliat pasan, son sanísimas, y si por mí fuera tendería a ciertos sistemas en los que fueran más a menudo. El problema no está ahí, sino en que haya valles en la competición en cuanto a interés y seguimiento", analizó.



El exjugador fue elegido por unanimidad de los 18 clubes de la ACB, algo que bajo su punto de vista muestra las "ganas" de los clubes de "parar" una situación "excesivamente tensa" que en anteriores temporadas se había percibido en la asociación, especialmente entre los clubes con plaza fija en la Euroliga, partidarios de reducir la competición, y el resto de equipos.



"La ACB está en constante reflexión sobre la competición, es una obligación, ha habido uno o dos mínimos cambios desde 1996. Sí estamos estudiando cosas, no tanto en reducción de equipos", manifestó al ser preguntado sobre si se plantean reducir el número de equipos en la Liga Endesa por debajo de los 18 actuales.



Preguntado por los datos de la FIBA que indican que menos de un tercio de los jugadores de los equipos de la Liga Endesa son españoles y que hay una alta rotación de jugadores en los equipos, sean españoles o extranjeros, Martín opinó que este es un tema que "viene de atrás" y al que "no ha ayudado nadie".



"El informe de la Federación Española de Baloncesto dice que las ocho mejores canteras son de clubes ACB, que hacen un esfuerzo enorme, hay que mirar los jugadores de 18 años que están debutando en Joventut o Tecnyconta Zaragoza, el capitán de este último equipo (el base Carlos Alocén), los datos de Javier Beirán, Jaime Fernández, Sergio Llull, los récords de Felipe Reyes", señaló.



"La gente se identifica con ciertos jugadores y no hace falta que sean españoles, (Luka) Doncic no lo es. Fuera de la NBA, aquí se sigue a los clubes, y no hay fórmulas únicas. Hay clubes con una rotación muy grande de jugadores con 15.000 aficionados en cada partido, y otros que han optado por una columna vertebral fuerte y eso ha generado éxito deportivo, social y de público", añadió.



Martín admitió que el salto entre los equipos junior de las canteras y la Liga Endesa se debe "digerir de otra manera", y esto es un trabajo que deben hacer con el sindicato ABP y con la Federación. "Podemos hablar en cosas para ver cuál es el escalón que nos está escapando y que nos venga bien a todos", agregó.



El presidente de la ACB señaló que el organismo está trabajando para "hacer partícipe al espectador" de lo que ocurre cuando los árbitros revisan una jugada en vídeo ('instant replay'), tanto en los pabellones como en la retransmisión, algo que "técnicamente no es fácil" pero que ayudará a "no aislar al espectador".



Por último, Antonio Martín se mostró muy optimista respecto a la próxima Copa del Rey 2019 que acogerá el WiZink Center de Madrid (Palacio de los Deportes) entre el 14 y el 17 de febrero, con una clasificación "histórica" por lo igualado, con solo tres equipos con plaza asegurada (Barcelona, Baskonia y Real Madrid) y hasta ocho conjuntos con opciones para cinco plazas a falta de dos jornadas.



"La Copa del Rey es un torneo exitoso, que llama a la gente, es el torneo del K.O., al que el público sabe a lo que va y atrae esa convivencia en la que ni la ACB ni nadie tenemos nada que ver, que deciden las propias aficiones, que genera un ambiente más allá del impacto económico que es brutal, por encima de los 20 millones", dijo.



"Además de eso, tenemos que hacer cosas que no tengan que ver con lo deportivo, que una persona que venga de Vitoria, Málaga o Barcelona y que no es tan aficionada al baloncesto tenga una experiencia distinta. Madrid es muy grande y hay que hacer un esfuerzo para que ciertas zonas sean baloncesto del 14 al 17 de febrero. Va a estar muy bien, muy entretenido", finalizó.