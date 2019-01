Real Betis-Força Lleida: Persigue alargar su racha

Confirmada la presencia y la organización en San Pablo de la Copa Princesa, el Real Betis retoma la competición en busca de su decimocuarta victoria consecutiva en la LEB Oro a costa del Força Lleida (San Pablo, 21:00 h). El conjunto verdiblanco quiere cerrar en su fortín una primera vuelta para enmarcar, donde ha conseguido contar todos los partidos por victorias transcurridas ya 16 jornadas. Los de Curro Segura ya llegan avisados tras el último encuentro en Castellón, lo que hará que las confianzas sean cero ante un rival que ya ha demostrado ser capaz de batir a los de arriba en la presente campaña. El cuerpo técnico ha trabajado junto a los suyos duramente para que el mal porcentaje de tres de la última cita sea sólo un accidente en el camino. La defensa deberá volver a ser clave para desatascar a los hispalenses si quieren doblegar a los catalanes.

Bropleh, Dee, Borg, Malmanis y el resto de jugadores tendrán que dar su mejor versión para que el fin de la primera vuelta en San Pablo se cierre con una sonrisa. Todos los jugadores están disponibles para el partido, por lo que será tarea del granadino escoger sus fichas para ganar la pelea sobre la pista.

En el bando rival, el Força Lleida aterriza en la capital hispalense tras una derrota en la última jornada en casa, algo que le hace aún más peligroso. Los de Jorge Serna empezaron como un tiro en la competición, pero las lesiones le han mermado en las últimas semanas. Massine Fall será baja para el encuentro, pero el que sí podría llegar es Obi Kyei, que se recupera de una contractura cervical.

Un equipo al alza

"Terminamos la primera vuelta ante un equipo que comenzó la temporada muy bien, está haciendo una liga regular a buen nivel, nosotros a tratar de mantener el nivel y seguir la dinámica y racha que tenemos para que sea lo más larga posible", aseguró el técnico verdiblanco, Curro Segura, en la previa del encuentro, en la que atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de San Pablo.

"Voy a ser muy pesado, ya nos clasificamos la semana pasada y hasta que no volvamos de Araberri no vamos a pensar en la Copa, no debemos desviarnos, estamos centrados cien por cien en Lleida, para nosotros se acaba la temporada este viernes, esa intención que hemos puesto en el vestuario nos está yendo bien y no la vamos a variar", confesó Segura al ser cuestionado por la cita copera que tendrá lugar en Sevilla el próximo febrero.

Por otra parte, el técnico bético no le dio mucha importancia al tema de la tardía hora a la que se ha fijado el duelo. "No sé cuánta gente dejará de venir por la hora, pero el que se lo esté pasando bien con el Betis seguirá viniendo a disfrutar. Esta vez es un horario unificado por la pelea por la Copa, es un tema que hay que jugar a las nueve y no hay que darle más vueltas, vamos a dar una buena respuesta a lo que nos encontremos", afirmó.