Tomás Bellas: "Estamos preocupados, pero estamos a una victoria del décimo"

Madrid, 11 ene (EFE).- El base del Montakit Fuenlabrada Tomás Bellas reconoció en una entrevista a EFE que el equipo está "preocupado" tras haber caído a puestos de descenso de la Liga Endesa, pero aseguró que "no es una situación catastrófica" y recordó que están a una victoria del décimo clasificado.

"El vestuario está unido y con la firme creencia de que no es una situación catastrófica. Sí estamos preocupados porque queremos cambiar la dinámica, porque nos importa lo que está pasando, pero estamos a una victoria del décimo, quedan dos partidos de la primera vuelta y tenemos mucho que decir todavía", señaló el base madrileño del Fuenlabrada durante una conversación con la Agencia EFE.

Bellas (Madrid, 1987), base formado en la cantera del Real Madrid y con una larga experiencia en la Liga Endesa con seis temporadas de bagaje en Gran Canaria y tres en Zaragoza antes de llegar a Fuenlabrada, explicó los factores que han llevado al equipo de estar en media tabla y con el acceso a la Copa del Rey a su alcance por la plaza madrileña, a caer al descenso y haber perdido esa plaza copera al ser adelantado la pasada jornada por el Movistar Estudiantes.

"Hemos pasado de estar incluso cerca de la zona de 'playoffs' y Copa del Rey por méritos propios, novenos, octavos, una vez pasamos la racha de equipos grandes en casa, un calendario durísimo. Luego por factores, Lucas Nogueira que no ha acabado de estar al nivel que se esperaba, la lesión de Marko Popovic que ha condicionado mucho, y la doble competición, es cierto que nosotros mismos nos hemos metido en una situación algo más complicada", admitió Bellas.

En esta última racha de siete derrotas consecutivas entre todas las competiciones, cuatro en la Liga Endesa (ante Murcia, Burgos, Breogán y Gran Canaria), han sido claves los dos tropiezos en casa contra los burgaleses (80-89) y los gallegos (95-98), rivales directos.

"No es que no hayamos competido, contra Burgos se compitió y contra Breogán hubo dos prórrogas. Fueron pequeños detalles, estar en una parte u otra del hilo, y ahora nos ha tocado esta", señaló Bellas.

El base reconoció que en la derrota del martes pasado en la Liga de Campeones de Baloncesto contra el JDA Dijon francés (59-73) el equipo "no puso lo que se le tiene que exigir", especialmente "trabajo, humildad y sacrificio".

"El otro día no mostramos esa cara, no mostramos ganas y es salgo que no puede pasar. Entonamos el 'mea culpa' los jugadores, el otro día es para pedir disculpas al club al que representamos y a la afición a la que defendemos", admitió el base madrileño.

En todo caso, Bellas aseguró que el vestuario está "a muerte" con el entrenador, el argentino Néstor García.

"Estamos en una situación de descenso ahora mismo, pero también a una victoria del décimo. Somos conscientes del peligro pero también de que haciendo las cosas bien podemos volver donde estábamos. No hay absolutamente ninguna duda de que estamos con el entrenador", zanjó.

Entre los problemas que han acompañado al Fuenlabrada desde el inicio de temporada están las lesiones del pívot brasileño Lucas Nogueira, que llegó como gran fichaje procedente de la NBA norteamericana, pero solo ha podido jugar de manera intermitente y en estos momentos está en Brasil recuperándose de sus molestias.

"Creo que ha tenido problemas personales suyos, más allá de estar en forma o no, que se ha visto que no estaba al nivel que todos esperábamos y que él mismo esperaba. Venía a dar un salto de calidad, y por diferentes motivos no ha llegado a estar. De momento se recupera en Brasil y cuando esté listo creo que volverá", valoró Bellas.

Sin él, el Fuenlabrada se ha visto aquejado de dificultades para capturar rebotes, algo que para Bellas "no pueden permitir" como equipo, ya que da posesiones al contrario. "Espero que con (Maurice) Kemp y con (Viacheslav) Kravtsov podamos mejorar en eso", añadió sobre dos de los nuevos fichajes el Montakit.

Mejorar el rebote y evitar las pérdidas de balón son los dos aspectos que el director de juego del conjunto fuenlabreño cree que se deben mejorar especialmente para el partido de mañana contra el Monbús Obradoiro (18.00 horas).

"Mejorar esos dos aspectos nos daría más opciones, controlar a los tiradores del Obradoiro y cambiar la puesta en escena respecto al Dijon", agregó Bellas, que confía en las opciones de su equipo para clasificarse a la Copa del Rey como mejor conjunto madrileño, para lo que necesitan ganar uno más que el Estudiantes en las dos próximas jornadas.

El Montakit se medirá al Obradoiro en casa y visitará al Iberostar Tenerife; mientras que el Movistar Estudiantes viaja esta jornada a Málaga y recibirá en la siguiente al colista, el Gipuzkoa.

"No sé qué va a hacer Estudiantes, no puedo hacer cábalas, pero creo que podemos sacar los dos partidos que tenemos adelante, aunque no va a ser nada fácil", añadió Bellas.

El base, que asegura sentirse muy cómodo en su primera temporada en el Fuenlabrada, valoró que pese a los malos resultados de las últimas semanas, la afición les ha seguido apoyando y espera que lo hagan también el sábado.

"El otro día tras el partido contra el Dijon hablé con varios aficionados al salir, y es increíble que te sigan diciendo que están con nosotros. Somos unos privilegiados teniendo esta afición, gente trabajadora, que está con el club en las malas. Les diría que vengan el sábado, que vamos a cambiar la cara y que vamos a mostrar la garra que tenemos", finalizó Tomás Bellas.