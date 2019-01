Marc Gasol: "Tenemos que encontrar la química ganadora que no ha llegado"

Houston (EE.UU.), 15 ene (EFE).- El pívot español Marc Gasol volvió a dar toda una lección de pundonor, sacrificio y espíritu de lucha como líder de los Grizzlies de Memphis al mantenerse en la cancha contra los Rockets de Houston a pesar de haber perdido la sensibilidad en la mitad de la mano derecha.

Su esfuerzo, al final, no tuvo la compensación del triunfo, porque después de haber disputado una buena primera parte los Grizzlies perdieron en el Toyota Center de Houston.

Aunque trató de restarle importancia a la lesión sufrida en la primera parte, de hecho admitió en declaraciones a la Agencia EFE que estaba mejor, al final su gran preocupación era el ver cómo el equipo no actuó como tal en los momentos decisivos y encajó la octava en los últimos nueve partidos disputados.

"No sé, no sé, nos pasa más de lo normal en las segundas partes", admitió Gasol. "No sé si nuestros rivales ajustan un poco su plan de partido, o no sé por qué será, pero es cierto que las segundas partes nos cuestan un poco más".

El tercer periodo fue cuando los Rockets, con su estrella James Harden y el escolta-alero Gerald Green, que lograron triples decisivos, establecieron la diferencia en el marcador, sin darle opción a los Grizzlies a recuperarse.

"Bueno, es un equipo que depende mucho de Harden y que lo hace muy bien", reconoció Gasol, que aportó cinco puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y un tapón en 25 minutos. "Nosotros teníamos un plan para el partido, pero aun así es capaz de encontrar la manera de anotar, ser eficiente y en la línea de personal".

Gasol alabó el gran momento de forma en el que se encuentra Harden y sobre todo su inspiración encestadora, que frustra a cualquier rival.

"Además anotó tiros con dificultad alta. Nosotros nos frustramos un poco en la segunda parte y nos salimos un poco del plan del partido", explicó Gasol.

En cuanto a cómo veía al equipo después de una nueva derrota, Gasol fue categórico. "Bueno, estamos ahí, tratando de encontrar esa química ganadora. Ese estado mental, de unión de grupo, que es necesario para ser un buen equipo y trabajando en ello", subrayó el jugador de Sant Boi.

Gasol destacó que el problema no era físico, el equipo trabajaba bien ese apartado y llegaban bien a cada partido, por lo que consideraba que el problema era mental.

"Cuanto tienes este tipo de situaciones siempre es algo mental", destacó Gasol. "La mente siempre puede sobre el físico".

Precisamente por ese concepto, Gasol quiso restarle importancia a la lesión en la mano derecha y aunque reconoció que la sentía un poco lastimada no pensaba que fuese "algo" de importancia.

"Bien, bien, con la mano un poco lastimada, pero a ver cómo va", señaló Gasol a EFE y explicó que se trató de un golpe que recibió en el tendón del codo derecho.

"Un golpe en el codo que me pilló el nervio y perdí la sensación en la mitad de la mano derecha. Difícil controlar el balón, difícil botarlo. Todo movimiento era un poco incómodo, pero bueno, parece que no es nada que sea aparentemente grave", explicó Gasol, que tuvo que recibir tratamiento de los cuidadores físicos al concluir el primer cuarto y luego no jugó durante todo el cuarto.

Las molestias le generaron también que tuviese siete pérdidas de balón la peor marca de la temporada.

"Seguramente que me harán algún tipo examen, pero no sé, vamos a ver cómo evoluciona esta noche y mañana decidiremos", agregó Gasol.