Popovic: "Yo siempre creo, podemos ganar al Tenerife"

Madrid, 17 ene (EFE).- El escolta croata del Montakit Fuenlabrada Marko Popovic, recuperado de una lesión para el trascendental duelo del domingo contra el Iberostar Tenerife en el que se juegan sus opciones de disputar la Copa del Rey, dijo a EFE que él "siempre cree" en su equipo y en que pueden ganar para clasificarse.

Popovic (Zadar, Croacia, 1982), veterano y emblema de un Fuenlabrada en el que vive su cuarta temporada, reconoció en una entrevista a la Agencia EFE que es "injusto" que el anfitrión madrileño, sea su equipo o el Movistar Estudiantes, pueda llegar a la Copa sin estar entre los ocho mejores de la primera vuelta.

El capitán del Montakit analizó la situación del equipo, lo ocurrido para que no cuajara el fichaje estrella del verano, el pívot brasileño Lucas Nogueira, y miró a su futuro, una retirada que le gustaría fuera en Fuenlabrada y que podría ser al final de esta temporada, aunque advirtió que cuando tome la decisión no lo dirá con antelación, ya que no quiere recibir homenajes anticipados.

- Pregunta (P): El Fuenlabrada necesita ganar el domingo al Iberostar en Tenerife para asegurarse el pase a la Copa como anfitrión, ¿lo ve posible?

- Respuesta (R): Yo siempre creo. Si me toca jugar contra el Real Madrid, creo que se puede ganar, y también creo que podemos ganar en Tenerife. Ellos tienen un equipo muy bueno porque cambian muy poco cada año, es un equipo que lleva tres años jugando a un nivel increíble y además tienen un gran entrenador como Txus Vidorreta, que siempre juega muy bien contra nosotros, a ver si podemos hacerlo diferente esta vez.

- P: Si pierden, podrían clasificarse si el Delteco GBC gana a domicilio al Movistar Estudiantes.

- R: No voy a hablar de otros ni pedir ayuda a otros cuando tenemos todo en nuestra mano. Sé que no somos favoritos ante el Iberostar, pero hay que creer. Tenemos buenos jugadores y no hemos llegado a nuestro punto máximo en esta temporada.

- P: Si no se consigue, ¿sería un golpe para el equipo?

- R: No, de verdad que no, tenemos 17 partidos más y hay que levantarse. Por otra parte, para mí es injusto meterse en la Copa del Rey siendo decimocuartos. Sé que el sistema funciona así, y que alguien siempre va a tener este premio, y si está tan cerca de nosotros, hay que hacer todo para conseguirlo.

- P: Regresó tras casi dos meses lesionado ante el Monbús Obradoiro el pasado sábado con victoria (84-83), ¿cómo se encontró?

- R: Estoy contento de cómo jugué esos 16 minutos (hizo 10 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias). Estaba preparado para ayudar al equipo, sabía que no podía meter 20 puntos y estaba claro que no jugaría más de 20 minutos, así que intenté entrar en contacto con la afición.

Después de siete derrotas seguidas, había escuchado algunos pitos en partidos anteriores, y eso no es bueno para el club ni para los jugadores. Habíamos entrado en una racha negativa y el estado de ánimo estaba bajo.

Yo puedo aguantar una derrota, pero perder con lucha, con corazón, jugando con todo lo que tienes. El tiro puede entrar o no, pero no te pueden coger tres rebotes seguidos en un ataque.

Ante el Obradoiro respondimos como equipo, con una victoria sufrida, aunque podíamos haber cerrado antes el partido, pero eso también es culpa mía, por no controlar mejor cuando estaba en la pista. Gracias al tiro de Dani Clark estamos delante del Estudiantes, él lo necesitaba también y estoy contento por él.

- P: ¿Ha sido duro vivir dos meses desde la barrera?

- R: Es duro venir todos los días a los entrenamientos y estar a un lado, entrenando individual, con 36 años no es fácil. Después de competir toda la vida, lo más bonito cada fin de semana es el partido, y no poder ayudar a mis compañeros, ver a la gente enfadada en la grada me dolía mucho.

- P: ¿Qué le ocurrió al equipo en diciembre, de estar en mitad de la tabla y con la Copa asegurada, a caer al descenso?

- R: Hay que saber una cosa, el club está haciendo su trabajo lo mejor posible, el director deportivo, el presidente... Lo hacen con poco dinero y lo mejor posible. ¿Quién sabía que Lucas Nogueira iba a tener estos problemas? Luego ficharon a (Siim Sander) Vene, que quería jugar la Euroliga, y Gran Canaria vino y se lo llevó.

Luego entramos en esa mala racha, el club hizo un nuevo esfuerzo y fichó tres jugadores (Viacheslav Kravtsov, Maurice Kemp y Josh Akognon). No es fácil adaptarse al estilo en tan poco tiempo, y Néstor necesitaba adaptarse a ellos.

La gente tiene que entender todas estas cosas, sé que es difícil ver el equipo perder, pero hay que ser realistas. Agradezco de corazón a la gente que nos apoyó contra el Obradoiro, sentí que quieren al club.

- P: ¿Por qué Nogueira no ha podido rendir como se esperaba?

- R: Si yo fuera Ferrán López, o el presidente o el entrenador, lo habría fichado sin dudar, en cualquier momento de la temporada.

Pero no se ha adaptado, vino con molestias musculares, y luego no podía coger el ritmo.

Es una pena no tenerle en el equipo, porque tiene mucho talento, ha jugado en la NBA, todo el mundo pensaba que nos iba a ayudar para estar más arriba en la tabla, pero al final no ha salido bien para él, ni para el club, ni para nadie. Ahora mismo no sé en qué situación están él y el club. Lucas es un buen chico, pero no sé si estaba bien física y psicológicamente para ayudar.

- P: Usted se ha ganado un hueco entre los aficionados al Fuenlabrada, ¿qué le ha dado este club para que se haya quedado cuatro años, teniendo ofertas de equipos superiores?

- R: Con la edad que tengo, si yo jugara en un equipo de la Euroliga jugaría muy poco, podría cobrar un poco más que aquí, pero la pasión que tengo por el baloncesto me hace querer jugar y competir. Por eso he buscado un sitio donde juego, donde me siento muy importante y donde tengo el cariño, que es mutuo con la afición.

En este punto de mi carrera, con mis años y mi veteranía, cuando veo que ayudo al equipo y al club, eso me llena de alegría. No sé cuándo se acabará esta aventura, porque cada año jugando para mí es un sueño, y la verdad es que nunca olvidaré todo lo que he pasado aquí en Fuenlabrada, en un equipo muy humilde que celebra cada victoria como un título.

- P: Y eso estando muchos años separado de su familia...

- R: Sí, es el problema de ser un profesional del deporte, pero estoy casi al final de mi carrera y no tengo muchos más años por delante. La decisión va a llegar seguro, pero cuándo todavía no lo sé. Quiero acabar bien aquí, dar todo lo que tengo en este club y despedirme con orgullo de todos, porque la vida sigue y quiero prepararme para lo que viene, que será pronto.

- P: ¿Le gustaría retirarse en Fuenlabrada?

- R: Por el cariño y todo lo que tengo aquí me gustaría retirarme en Fuenlabrada. Este también podría ser mi último año, pero voy día a día, no quiero anunciarlo ahora para que me saluden cada partido.

No quiero generar simpatía por eso, quiero jugar como lo he hecho toda mi carrera. Si lo decido lo haré en el último partido, o durante el verano, o al año que viene... Seguro que no diré un año antes que me voy a retirar. No me gusta que me animen solo a mí, sino que animen al equipo, me siento más cómodo.

- P: Y después, ¿se plantea ser entrenador? Su técnico, Néstor García, ya dijo que es un entrenador en potencia.

- R: Puede ser, ya he empezado el curso de entrenador y me gustaría ver que algún día un chico que yo entrene pueda vivir del baloncesto y le pueda dar muchos consejos sobre cómo hacerlo bien.

Eso me llenaría el corazón, pero todavía está lejos, no pienso en tan lejos, aunque estoy preparado para lo que viene.

Miguel Ángel Moreno