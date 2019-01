El Breogán aspira al cuarto triunfo seguido en casa ante un rival en progresión

Lugo, 19 ene (EFE).- El Cafés Candelas Breogán aspira a cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa con su cuarto triunfo consecutivo delante de sus aficionados ante un rival en progresión, el Valencia Basket, que depende de sí mismo para obtener una plaza en la Copa del Rey que se disputará en menos de un mes en Madrid.



Los lucenses rompieron el pasado fin de semana en la cancha del Barcelona Lassa una serie de cuatro triunfos, tres de ellos en el Pazo dos Deportes, donde no pierden desde que les derrotó el Tecnyconta Zaragoza (82-86) el pasado 18 de noviembre, hace dos meses.



La racha positiva como locales la iniciaron ante el Real Madrid (84-71) en la duodécima jornada, el 16 de diciembre, y tras ese triunfo llegaron otros dos en el Pazo: ante el MoraBanc Andorra (85-79) y el Delteco GBC (83-71). Resultados que se reforzaron con la primera victoria del curso a domicilio, ante el Montakit Fuenlabrada (95-98), en la última cita de 2018.



Después de haber caído en el Palau Blaugrana, donde llegaron a igualar el marcador en el tercer cuarto antes de que el Barcelona encarrilara la vitoria (94-80), el Breogán volverá a jugar al abrigo de sus aficionados con el objetivo de superar al sexto clasificado de la Liga Endesa y alcanzar las siete victorias en el ecuador del torneo para seguir avanzando hacia la permanencia.



Enfrente, tendrá un rival que ha sacado adelante diez de los dieciséis partidos que se han disputado y que debe completar los deberes de la primera vuelta para estar en la Copa del Rey, aunque incluso podría servirle la derrota.



"No me atrevo a decir que el Valencia está por debajo de Real Madrid, Baskonia, Barça y Unicaja porque está ahí con ellos, con una trayectoria muy buena en ACB y buenísima en EuroCup. No ha cometido errores. Ha ganado a los inferiores a ellos y es verdad que con los de arriba ha perdido. Eso nos da idea de la solidez que tiene", indicó el técnico del Breogán.



Natxo Lezkano recordó que el conjunto 'taronja' "ha ganado nueve de los diez últimos partidos", y le consideró "un rival top ahora mismo", que va a más.



"Es muy compensado, sabe a qué juega, circula muy bien el balón, sabe dónde tiene las ventajas. Tiene jugadores interiores de primer nivel. Es un equipo muy polivalente, con jugadores exteriores grandes, creativos, muy buenos tiradores, está haciendo las cosas muy bien en ataque y cada vez mejor en defensa", comentó.



El Breogán pretende controlar el rebote, hacer un partido con un ritmo un poquito vivo, parar las individualidades del Valencia y tratar de evitar que los rivales tiren de tres porque tienen buenos porcentajes desde la línea de 6,75.



La principal duda en el equipo gallego es el argentino Lucio Redivo, que arrastra problemas musculares y, tras haber sido baja en el Palau Blaugrana, todo apunta a que tampoco podrá estar disponible ante el Valencia, si bien es probable que haga la rueda de calentamiento por si puede entrar en la rotación.



Además, siguen en la enfermería Ricardo Úriz, que ya se está integrando a la dinámica de grupo, y Henk Norel.



El partido, que comenzará a las 17.00 horas, lo arbitrarán Martín Bertrán, García Ortíz y Alberto Baena. EFE



