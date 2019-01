El Manresa se agarra a su última oportunidad para estar en la Copa

Manresa (Barcelona), 19 ene. (EFE).- El Baxi Manresa recibe este domingo al Real Madrid, en el último partido de la primera vuelta de la fase regular de la Liga Endesa, con el cartel de no hay entradas en el Nou Congost y la ilusión de conseguir una victoria que les dé el pase a la Copa del Rey.



Los de Joan Peñarroya han llegado vivos a la última jornada antes del corte de clasificado para la cita copera, pese a pasar semanas de muchas complicaciones por las lesiones y las bajas de Alex Renfroe y Justin Doellman.



Los catalanes tienen la duda de Cady Lalanne, con fiebre y gastroenteritis. Para estar en la Copa, una victoria local podría bastar, pero también la derrota de los competidores.



"Sabemos que es una semana de mucha ilusión pero también somos conscientes del rival contra el que jugamos. Jugamos contra el mejor equipo de Europa", dijo Peñarroya.



El Real Madrid ha ganado en sus últimas 16 visitas al Nou Congost, y llegará a Manresa después de una derrota en la Euroliga contra el Buducnost (73-60).



Peñarroya explica que "sobre todo" su equipo se prepara para "hacer un buen partido", porque es lo único que les garantiza tener alguna opción. "A veces, haciendo un muy buen partido contra un equipo como el Madrid, dependes también de cómo estén ellos", recordó.



El Baxi ganó en la pasada jornada de liga al Delteco GBC en la prórroga, y el técnico catalán extrajo una buena conclusión a pesar del juego de su equipo: "Los jugadores demostraron que en un día muy flojo en muchos aspectos de nuestro juego, tuvieron la personalidad de agarrarse al partido y al final ganarlo".



Ahora con los dos nuevos fichajes (Corey Fisher y Tomislav Zubcic) más incorporados, el entrenador de los catalanes espera recupera el baloncesto del Baxi: "Hemos bajado el nivel en algunos aspectos del juego, que ya se apreciaron contra Gipuzkoa. El equipo esta mentalizado para intentar recuperar nuestro mejor nivel y solo así podremos ganar partidos en esta competición".



Peñarroya es contundente al afirmar que si "hay un equipo solido en Europa en los últimos años es el Madrid de Pablo Laso".



Pero pese a las diferencias, no espera un rival relajado: "El Real Madrid respeta seguro mucho esta afición, este campo, tienen jugadores que han jugado muchos partidos aquí y un jugador (Sergio Llull) que se ha criado aquí y sabe lo que es esto".



"Evidentemente el Madrid no puede ir a todos los partidos con un cien por cien de mentalidad y no van a venir aquí como si fueran al campo del Fenerbahce, pero seguro que en este campo van a tener un plus más por muchos condicionantes y no creo que los pillemos despistados", indicó.