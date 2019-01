116-106. Antetokounmpo amarga a Doncic su primer triple-doble en la NBA

Milwaukee (EE.UU.), 21 ene (EFE).- El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió a mostrar su condición de aspirante a luchar por el premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA al aportar un doble-doble de 31 puntos y 15 rebotes que permitieron a los Bucks de Milwaukee ganar 116-106 a los Mavericks de Dallas.

Antetokounmpo dominó en todas las facetas del juego y siempre superó a la defensa de los Mavericks, y permitió a los Bucks, que ganaron el quinto partido consecutivo, ponerse con marca global de 34-12, que es la mejor de la Conferencia Este y de la Liga.

Además de Antetokounmpo, el base Eric Bledsoe aportó otros 21 puntos, mientras que el escolta Malcolm Brogdon confirmó también su mejor momento de forma y logró otros 19 tantos.

El pívot cubano estadounidense Brook López se encargó de tener protagonismo en el juego interior al acabar con otro doble-doble decisivo de 16 puntos, 10 rebotes y puso cinco tapones.

Los Bucks, que estuvieron siempre en control del marcador y del ritmo del partido, consiguieron la duodécima victoria en los últimos 14 partidos que han disputado.

Mientras que la única alegría para los Mavericks, que perdieron el cuarto partido consecutivo y tienen marca de 20-26 fue ver como el alero novato esloveno Luka Doncic logró el ansiado primer triple-doble desde que llegó a la NBA, pero sin que pudiese ser marca alguna.

Doncic, de 19 años, que aportó 18 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, ya no pudo ser el jugador más joven que lo había conseguido en la historia de la NBA.

El exjugador del Real Madrid llegó 10 días tarde a la marca que había establecido el base-escolta de los Sixers de Filadelfia, Markelle Futlz, quien el pasado abril lo logró a los 19 años y 317 días.

De ahí, que al concluir el partido, Doncic no se mostrase nada satisfecho de como hizo su labor en el ataque y sobre todo por la buena derrota que sufrieron los Mavericks.

"Siempre que no gana el equipo, los números individuales no tienen ningún valor para mi", declaró Doncic. "Además no jugué bien como debía haberlo hecho".

Doncic se refirió a los "fallos" que tuvo con algunos tiros a canasta que "normalmente" tendrían que haber sido buenos de acuerdo al que se proyecta como el mejor novato del año.

"No puedo explicar lo que sucedió, pero si sé que fallé algunos tiros a canasta que no tendría que haber fallado", reiteró Doncic, quien jugó 33 minutos y anotó apenas 6 de 17 tiros de campo, incluidos dos triples de cinco intentos y 4 de 5 desde la línea de personal.

Otro novato, el base Jalen Brunson, que salió de titular, acabó como segundo máximo encestador de los Mavericks al aportar 16 puntos, uno por debajo de su mejor marca como profesional (17), cinco asistencias y tres rebotes.

El escolta Wesley Matthews y el pívot DeAndre Jordan lograron 15 tantos cada uno.

Jordan también fue el mejor en el juego interior junto a Doncic al acabar con un doble-doble tras capturar 15 rebotes, 10 fueron defensivos, y puso dos tapones.

Los Mavericks volvieron a echar en falta al base Dennis Smith Jr., quien no viajó con el equipo, mientras que el entrenador de equipo de Dallas, Rick Carlisle, insiste que todo está superado en la "crisis" que se generó después que el jugador pidió ser traspasado.

Smith Jr. no se siente a gusto con la marginación que ha sufrido por parte de Carlisle en la participación del juego ofensivo que ahora tiene como primera opción a Doncic.