Pesic: "Ante el CSKA hay que hacerlo todo bien y estar al máximo nivel"

Barcelona, 24 ene (EFE).- El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, aseguró este jueves que su equipo deberá hacerlo "todo bien" y "estar al máximo nivel" si quiere derrotar este viernes en Euroliga al CSKA de Moscú, en el Palau Blaugrana.

"Hay que hacerlo todo bien para batirles y realizar un partido muy completo. Es decir, que debemos tener el máximo equilibrio entre ataque y defensa, y estar al más alto nivel", manifestó.

El técnico serbio recordó que el CSKA Moscú es "un equipo con continuidad, calidad y con mucha experiencia, que en los últimos años no han cambiado mucho en su plantilla y que saben como se ganan los partidos igualados".

Por eso insistió en que sus hombres deben ofrecer mañana su mejor versión: "Ante el CSKA no es suficiente jugar con una gran defensa y controlar el rebote ofensivo. También hay que tener buenas decisiones en ataque, porque es muy peligroso perder balones, ya que te castigan inmediatamente como pasó en el primer partido".

En Moscú el Barça cayó con estrépito su debut en Euroliga esta temporada (95-75). "Allí tuvimos demasiados balones perdidos (16) y, cuando eso pasa, no tienes ninguna garantía de ganar ante un rival de esa entidad", apuntó al respecto Pesic, quien recordó que, en Vitoria, su equipo ganó el pasado domingo tras perder solo nueve balones.

También ha incidido en la importancia de evitar la defensa de transición del equipo ruso ya que, "tiene jugadores que pueden jugar en dos o tres posiciones diferentes, son muy atléticos, corren bien y, hay que pararlos y controlar sus puntos en los primeros seis u ocho segundos de sus ataques".

Sobre la posible baja del escolta del CSKA Cory Higgins, Pesic reconoció que se trata de "un jugador de nivel", pero también subrayó que "no es un drama para una plantilla tan importante como la del CSKA, que no depende de un solo jugador".

El técnico azulgrana, con siete partidos de la fase regular por disputar aun en el Palau, afirmó que no ha pensado en la importancia de ganarlos todos para clasificarse para los cuartos de final.

"Por supuesto que ganar todos los de casa serían importante, pero no sé si sería suficiente. Tenemos algunos rivales, además del CSKA, como Zalgiris, Baskonia o Real Madrid, que vienen aquí y no se sabe que pasará. Algunos hacen ya matemáticas para el futuro, pero para mí siempre es importante ganar. Yo solo pienso en mañana y, de momento, no en lo que pasará si ganamos o perdemos", analizó.