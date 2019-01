Campazzo: "Tenemos una cuenta pendiente con nuestros primeros cuartos"

Madrid, 31 ene (EFE).- Facundo Campazzo, base del Real Madrid, comentó el objetivo del equipo en Estambul, en su visita al Darussafaka, que es "imponer su juego desde el minuto 1" porque, comentó, tienen "una cuenta pendiente con los primeros cuartos" en cada partido.



"Vamos a ir a buscar el partido desde el primer cuarto, tenemos una cuenta pendiente con nuestros primeros cuartos, que no son tan buenos. Tenemos que imponer nuestro juego desde el minuto uno", dijo Campazzo.



La cercanía de la Copa del Rey y la mala posición clasificatoria del Darussafaka, pueden desenfocar el partido que el Madrid jugará en Estambul.



"Pensamos en Darussafaka. Tenemos que ir paso a paso y no pensar en otra cosa. En esa cancha ya perdieron rivales importantes y tenemos que ser exigentes con nuestro juego. Estamos en la búsqueda de nuestra mejor versión, después de un mes de enero que no ha sido el mejor de nuestra vida", reconoció el base hispano-argentino.



Esta época de la temporada suele ser proclive a errores no esperados.



"En diciembre y en enero, como el año pasado, tuvimos un bajón, algo que es normal. No hay que poner la excusa de que la temporada es larga o que hay muchos partidos. Nosotros estamos aquí para hacer cosas importantes y difíciles y para eso estamos los dieciséis jugadores de la plantilla contratados. Tenemos que tomar esa responsabilidad", observó.



El Madrid ya ha recibido varios avisos en este sentido, las derrotas en Lugo, en Podgorica...



"Tuvimos ya varios avisos aquí, en Podgorica, con el Andorra, con Fuenlabrada nos costó mucho. Estamos teniendo muchos avisos y tenemos que tomarlos en cuenta para no cometer los mismos errores", explicó.



A título personal, Campazzo parece atravesar por un buen momento de juego.



"No quiero decir que estoy en el mejor momento porque cuando lo pensaba la temporada pasada me lesioné. Me siento bien, es verdad que Sergio y yo tenemos menos recambios que los perimetrales pero están Klemen (Prepelic), Fabien (Causeur) y Melvin (Pantzar) que pueden hacer un gran trabajo", apuntó.



Los pases geniales de Campazzo se están convirtiendo en algo habitual.



"Salen, algunos con fortuna. Trato de hacerlos en los entrenamientos y buscar a los compañeros, pero a veces tiro atrás y van a la tribuna. Si salen bien, que sean bienvenidos", finalizó Facundo Campazzo.