99-93. Doncic logra su tercer triple-doble en la victoria de los Mavericks sobre los Hornets

El alero novato, el esloveno Luka Doncic, logró su tercer triple-doble en lo que va de temporada y los Mavericks de Dallas derrotaron 99-93 a los Hornets de Charlotte. Los Mavericks (25-28), terceros en la División Suroeste, consiguieron su segunda victoria consecutiva mientras hacían otro movimiento en su plantilla al cambiar al alero Harrison Barnes.

Doncic, convertido en el primer jugador adolescente en la historia de la NBA que ha logrado tres triples-dobles como profesional, acabó el partido con 19 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, pero no tuvo su mejor inspiración encestadora al fallar 15 de los 20 tiros de campo que hizo, incluidos 8 de 10 triples. Mientras que el alero Dorian Finney Smith aportó doble-doble de 15 tantos y 10 rebotes, que lo dejaron también como jugador decisivo en el triunfo de los Mavericks.

El escolta-alero Tim Hardaway Jr., quien entró en el traspaso que los Mavericks consiguieron de los Knicks de Nueva York junto con el ala-pívot letón Kristaps Porzingis, hizo su debut con el equipo tejano y aportó 12 puntos como reserva. Porzingis no jugará esta temporada ya que se recupera de una grave lesión de ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda que sufrió el año pasado y que le tocó pasar por el quirófano. Barnes jugó hasta el tercer cuarto antes de que surgieran informes de un intercambio con los Kings de Sacramento. Durante el último cuarto estuvo en el banquillo pero no jugó. Barnes aportó 10 puntos y tres rebotes en lo que fue su último partido con los Mavericks. Dos personas cercanas a las negociaciones indicaron que los Mavericks enviaron a Barnes a los Kings por el veterano ala-pívot Zach Randolph, de 37 años, que no ha jugado esta temporada y la próxima será agente libre. Junto con el alero segundo año Justin Jackson, un nativo de Houston, de 23 años, que tiene un salario bajo y que podría ser dejado en libertad al concluir la presente temporada.

Los Hornets (26-28), primeros de la División Sureste, fueron barridos en la serie de dos encuentros por los Mavericks, luego de perder ante el equipo tejano en su campo hace un mes. El base All-Star Kemba Walker consiguió un doble-doble de 30 puntos y 11 rebotes, seis asistencias y dos recuperaciones de balón como líder de los Hornets. Mientras que el escolta Jeremy Lamb agregó 15 tantos y el alero francés Nicolas Batum aportó otros 14 puntos. El pívot español Willy Hernangómez se quedó por segundo partido consecutivo sin tener ningún minuto con los Hornets por decisión del entrenador James Borrego.