Deck: "Tenemos que entrar intensos desde el primer minuto"

Gabriel Deck, ala-pívot argentino del Real Madrid, consideró importante "entrar intensos desde el primer minuto" al partido contra el CSKA para tratar de conseguir la victoria.



"Va a ser un partido duro como siempre. He visto este partido en otras temporadas y tenemos que entrar bien intensos desde el primer minuto, dominar nuestro tablero y después adelante buscar las mejores opciones", dijo Deck.



Para el jugador el Real Madrid está haciendo "bien" su trabajo hasta el momento.



"Tenemos altos y bajos con momentos muy buenos, pero el equipo lo está haciendo bien", explicó.



Respecto a la temporada, el ala-pívot declaró sentirse cómodo en una temporada tan cargada de partidos.



"No se me está haciendo larga la temporada porque en Argentina también tenemos muchísimos partidos, más de ochenta también la pasada temporada, así es que estoy acostumbrado a este ritmo. Físicamente me siendo igual a cualquiera, aunque eso también hay que trabajarlo", finalizó Gabriel Deck.