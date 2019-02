Ibaka celebra la llegada de Marc Gasol con un triunfo de los Raptors

El ala-pívot congoleño español Serge Ibaka vivió una jornada especial al ser de nuevo participe de otro triunfo más de los Raptors de Toronto y de haber recibido antes la buena noticia de tener como futuro compañero al pívot Marc Gasol.

La noticia del traspaso del mediano de los hermanos Gasol a los Raptors se dio mientras los Raptors se encontraban en Atlanta, donde por la noche se enfrentaron y ganaron por paliza de 101-119 al equipo local de los Hawks e Ibaka aportó 12 puntos en una excelente labor de equipo. El internacional español jugó 26 minutos y anotó 4 de 10 tiros de campo, falló un intento de triple y acertó 4 de 6 desde la línea de personal.

Mientras que en las acciones dentro de la pintura, Ibaka capturó cinco rebotes defensivos, dio dos asistencias y le señalaron dos faltas.

Pero la gran noticia para el baloncesto español era la llegada de Gasol, de 34 años, al segundo mejor equipos de la Conferencia Este y tercero de la liga, en lo que se ha considerado también un gran movimiento por parte de los Raptors que consiguen a uno de los pivotes más dominantes de la liga.

Gasol con el cambio llega a un equipo que desde ya puede luchar por conseguir el título de liga que tanto anhela y además de recibir un bono de más de un millón de dólares que le permitirá subir su salario a los cerca 26 millones de dólares, será también de gran aliciente para que el alero estrella Kawhi Leonard tenga mejores argumentos a la hora de decidir si continúa con el equipo o se hace agente libre. El jugador de Sant Boi tendrá también al concluir la temporada la posibilidad de seguir con los Raptors si se queda con la opción de una temporada más y otro salario de más de 25 millones de dólares.

Gasol ante la salida del pívot lituano Jonas Valanciunas, que estaba de baja por lesión, pero fue incluido en el traspaso, será titular indiscutible con los Raptors una vez que se adapte al sistema de juego de su nuevo equipo.

Algo que no le será muy complicado dado que también tendrá la ventaja de contar como entrenador asistente nada menos que al responsable de la selección de España, Sergio Scariolo, con que le une una buena amistad.

Gasol, en lo que va de temporada tiene promedios de 15,7 puntos; 8,6 rebotes y 4,7 asistencias --mejor marca como profesional-- en esa faceta del juego y sólo superado por el pívot serbio Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver que tiene 7,1 pase de anotación.

El presidente de los Raptors, Masai Ujiri, que fue el hombre clave en el traspaso considerados por todos dentro de la NBA como de los mejores, no dejó ninguna duda que su objetivo con la llegada de Gasol no es otro que formar a un equipo que luche por el título de liga, además de conseguir a un jugador que siempre "quisieron" tener en Toronto.

"Un jugador fenomenal y uno real ... creo que es un ganador que ojalá pueda llegar y tener un impacto", declaró Ujiri. "He hablado con Marc, está muy emocionado de estar aquí y lo mismo para nosotros el seguir avanzando a medida que nos acercamos al conseguir el sueño de competir por un campeonato de la NBA".

Ujiri dijo que no hay otro objetivo dentro del equipo que no sea hacer todo por lograr, en la medida que puedan, el anillo de campeones de la NBA y Gasol será una pieza muy importante a la hora de dar el último gran salto.

Dentro de la plantilla de los Raptors a pesar de la "tristeza" lógica de ver la marcha de compañeros como el pívot lituano Jonas Valanciunas, el alero C.J. Miles y el base Delon Wright, que entraron en el traspaso de Gasol, reconocieron la gran clase y talento del internacional español.

Antes de conocerse el traspaso de Gasol a los Raptors, el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic, de 27 años, también conocía la buena noticia de ser traspasado de los Pelicans de Nueva Orleans a los Bucks de Milwaukee, el mejor equipo actual que hay en la liga. Mirotic, que llegó a los Pelicans la pasada temporada traspasado por los Bulls de Chicago, en los 32 partidos que disputó en la presente liga ha conseguido los mejores promedios como profesional con 16,7 puntos y 8,3 rebotes.

Además el exjugador del Real Madrid e internacional español ha logrado 2,7 triples de promedio por partido, el noveno mejor de la liga. Mirotic no había jugado en los últimos siete partidos al sufrir un esguince en la pantorrilla de la pierna derecha.La eficacia encestadora de Mirotic desde fuera del perímetro será de gran ayuda a los Bucks, quienes tienen un promedio de 13,3 triples por partido, el segundo mejor de la liga, sólo superados por los Rockets de Houston (15,4).

La nota negativa de la jornada para el baloncesto español fue ver como el escolta Álex Abrines se perdía el segundo partido consecutivo por lo que el equipo de los Thunder de Oklahoma City calificó como "asuntos personales", sin que haya trascendido fuera del equipo más detalles sobre la situación particular que vive el internacional español.

Los Thunder se impusieron fácil por 117-95 ante los diezmados Grizzlies.