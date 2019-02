Se busca plan para frenar a Laprovittola

Cuando se acabaron los epítetos para calificar la actuación del base argentino del Divina Seguros Joventut Nico Laprovittola ante el Kirolbet Baskonia, los números seguían ahí: 36 puntos, siete asistencias, cuatro rebotes y cuatro recuperaciones para un récord de valoración de 50 puntos.



Una vez finalizado el encuentro y en el pasillo del WiZink Center en el que los reporteros aguardan la salida de los jugadores para dar sus impresiones, los más experimentados de la profesión hacían cuentas para recordar una reacción tan completa y determinante como la del base de Morón (Argentina) en una Copa.



Venían a la mente el triple en la última décima de Sergio Llull en Málaga 2014 que dio la victoria al Real Madrid, o los 32 puntos, tres rebotes y dos asistencias de Rudy Fernández en la Copa de Vitoria 2008 ganada por el Joventut, en un equipo que también incluía a Ricky Rubio y Pau Ribas.



Pero en ninguno de esos casos se había visto un jugador sobrepasar de una forma tan absoluta a un equipo: tanto anotando a la carrera y desbordando en la penetración como dirigiendo al equipo en el juego estático o jugándose con éxito triples forzados, con un acierto del 67 % (cuatro de seis).



A sus compañeros no les extrañaba. Marcos Delía recordaba que hacía no demasiado había anotado 40 puntos al Herbalife Gran Canaria (con 70% de acierto en los triples y añadiendo siete triples y tres asistencias). "Cuando está con confianza, sé que es capaz de hacer cosas así", manifestaba ayer el interior argentino.



En frío, este sábado, el técnico verdinegro Carles Durán hizo recuento de anteriores hazañas de este calibre.



"Yo recuerdo la primera Copa de Rudy en Sevilla, Copas de (Juan Carlos) Navarro, de Sergi (Llull)... Pero un jugador no en un equipo grande, que para mí este es un equipo grande en historia pero no es el que tiene más dinero, un transatlántico, y en ese caso no había visto a un jugador hacer lo que Nico hizo ayer. Y espero que lo vuelva a hacer hoy", señaló el técnico de la 'Penya'.



Entretanto, el protagonista de la hazaña, al que le había costado dormir tras el encuentro, espera para esta semifinal un partido "todavía más importante", otro duelo con su compatriota Facundo Campazzo. "Los dos los hemos disfrutado mucho estos duelos y nos han servido para crecer", recordó este sábado.



Los jugadores del Real Madrid, que superaron al Movistar Estudiantes en un derbi madrileño con menos disputa de la esperada (94-63) barruntaban que tendrían que ingeniárselas para frenar al director de juego argentino.



Buen conocedor de sus mañas, su compatriota Facundo Campazzo pedía descargarse de la posibilidad de un duelo individual y apuntaba una de las claves: una defensa colectiva que mine las fuerzas del jugador verdinegro.



"El objetivo para intentar ganarlo es no entrar en duelos, juega el Madrid contra el Joventut, no solamente defenderé yo a Nico", manifestó 'Facu' una vez acabado el encuentro.



El base cordobés señaló que cansar al dominante jugador del Joventut sería fundamental en la semifinal de este sábado. "Seguramente pasarán muchos porque es un jugador muy importante para ellos y hay que gastarlo físicamente", añadió.



Otros, como el esloveno Kremen Prepelic, cuentan con información 'privilegiada'. En su caso, la del exjugador y ahora entrenador asistente del Joventut, el esloveno 'Jaka' Lakovic.



"Es un gran talento, el gran líder del equipo. Mi amigo Lakovic es su entrenador asistente, hemos hablado mucho de él, y llevar a un equipo a las semifinales de la Copa del Rey no es algo fácil", apuntó el exterior esloveno.



Este mismo sábado, Sergio Llull, que retornó ayer al juego, defendía los argumentos defensivos del Real Madrid para frenar al base de Morón (Argentina).



"Una de las ventajas que tiene nuestro equipo es que defensivamente tiene grandes jugadores, como Jeff (Taylor) que hace un trabajo en la sombra brutal que no sale en las estadísticas. Fabien (Causeur) y Facu (Campazzo) también son grandísimos defensores. Pero tenemos que hacer una defensa de equipo buena, con muchas ayudas", reclamó el base madridista.



Ayudas para defender en superioridad, cambios de emparejamiento para tener siempre un oponente fresco ante el tenedor del mejor registro histórico de valoración en la Copa del Rey... El Real Madrid busca un plan para frenar en seco al Joventut de Laprovittola, este sábado a las 21.30 horas (20.30 GMT).