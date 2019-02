Tomic: "No he visto la jugada; no sé si era canasta o no"

Madrid, 17 feb (EFE).- El pívot croata del Barcelona Lassa Ante Tomic aseguró tras ganar la Copa del Rey por 93-94 en la final al Real Madrid con una canasta final suya validada por tapón ilegal del madridista Anthony Randolph, que él no vio la jugada y que no sabe "si era canasta o no".



"No he visto la jugada. No sé qué ha pasado. He tirado el balón y después de eso no he visto nada", señaló Tomic al ser preguntado sobre la opinión sobre la jugada que decidió el triunfo azulgrana.



Cuestionado por la opinión que varios jugadores madridistas emitieron cuando llegaban a su vestuario, cuando dijeron que se trataba de un "robo", Tomic contestó: "Es su opinión, cada persona tiene su opinión".



El interior croata señaló que para él lo más importante del encuentro es que el equipo "reaccionó muy bien" después haber llegado a estar 16 puntos por debajo en el tercer cuarto.



"Volver de esta manera y ganar en la prórroga es para agradecer a los compañeros", manifestó Tomic, que precisamente este domingo cumplió 32 años.



"Este trofeo puede marcar la temporada, no solo la victoria contra el Real Madird, el trofeo es lo más improtante, pero siempre es muy importante ganar contra el Real Madrid", añadió el jugador azulgrana.



Tomic, madridista entre 2010 y 2012, fue silbado durante todos los partidos por la afición blanca que estuvo en el WiZink Center, pero manifestó que él personalmente no tiene "nada" contra el Real Madrid.



"Yo no tengo nada contra el Real Madrid, he jugado aquí, tengo solo buenos recuerdos de Madrid, el equipo, la gente. Creo que no se trata de mí, sino de cada jugaor que hace ese paso de un club a otro", finalizó.